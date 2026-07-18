Spagna-Argentina, Messi: la verità sulla foto con Yamal, la conferenza surreale con Djokovic, Brady e Durant e l'incubo del MetLife Stadium

La Pulce diserta l'appuntamento con la stampa e partecipa solo allo show a pagamento per i tifosi, risate, selfie, applausi e scene surreali: i fan hanno pagato circa 70 euro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Era atteso assieme al ct Scaloni come capitano dell’Argentina nella conferenza ufficiale con i media ma Leo Messi ha lasciato il posto a Dibu Martinez ed ha presenziato solo all’incontro (a pagamento) con i tifosi e un parterre di stelle dello sport. L’ultima trovata dell’onnivora Fifa che monetizza su tutto, anche sui selfie. Biglietti in vendita a 81,54 dollari, circa 70 euro. Un evento che la Fifa nella sua newsletter officiale per la stampa aveva presentato come photo-opportunity. Inizialmente l’invito era stato esteso anche ai giornalisti, ma è stato poi ritirato dopo la conferenza degli spagnoli perché “L’altro auditorium è già pieno”. Nella sala col pubblico a porre le domande c’erano Rio Ferdinand e il comico Kevin Hart. Hanno fatto entrare anche il ‘Dibu’ Martinez, Lionel Scaloni e Leo Messi. Poi è arrivato Nole Djokovic, che ha fatto domande a Scaloni, Messi, Rodri e De la Fuente. Quindi Tom Brady e infine Kevin Durant, tutti con domande per i protagonisti. De la Fuente si è lamentato per il poco rispetto mostrato dal pubblico, tutto per Messi, poi una foto tutti insieme.

Messi e la foto con Yamal

Quando l’ex calciatore Rio Ferdinand e l’attore Kevin Hart , in pigiama, annunciano l’allenatore e il capitano della nazionale spagnola, la folla del Fanatics Fest NYC esplode in un boato. Ma tutto cambia nel momento in cui Dibu Martínez, Scaloni e soprattutto Messi salgono sul palco . Il giocatore di Rosario accenna a una risata imbarazzata , e a giudicare dalla sua espressione, sembra sorpreso da ciò che vede. Sono tutti seduti su delle panchine ai lati del baule che custodisce il trofeo più ambito, quello che solo uno di loro solleverà domenica pomeriggio. La situazione è diventata ancora più surreale quando Ferdinand ha invitato Novak Djokovic sul palco. Ha chiesto a Scaloni come gestire la pressione, ma il pubblico ha intonato il coro “Messi”. “Volete che parli io o lui?”, ha chiesto Scaloni, in combutta con il pubblico. Messi ha sorriso mentre la scena si svolgeva.

Tom Brady , la leggenda del football che ha vinto sette Super Bowl, ha detto a Messi, quando gli è stato chiesto della foto virale che lo ritraeva mentre faceva il bagno al piccolo Lamine Yamal . Era in inglese e “La Pulga” aveva bisogno della traduzione di Dibu Martínez, seduto due posti alla sua destra. Sull’iconica foto scattata 19 anni fa per un calendario di beneficenza, in cui un giovane Messi teneva in braccio un bambino di nome Lamine Yamal si era detto che si trattava di un fotomontaggio ma la Pulce conferma. Tutto vero: “Quella foto è pazzesca. La vita… Abbiamo fatto una foto quando era un bambino e ora ci troveremo l’uno contro l’altro in una finale di Coppa del Mondo. È uno dei migliori al mondo in questo momento e gli auguro buona fortuna perché il suo successo sarà anche il successo del Barcellona. Ovviamente, cercheremo di giocare una buona partita per non fargli disputare la sua migliore partita, anche se è difficile. Lamine è un giocatore fantastico. A soli 19 anni è già uno dei protagonisti mondiali. Ha tutta la carriera davanti e l’opportunità di realizzare qualcosa di storico. Cercheremo di fare in modo che questa volta non accada”.

L’inglese perfetto di Martinez

Il momento clou della serata è stato quando ha preso la parola Kevin Durant , l’unico a non dover leggere le domande che gli organizzatori avevano meticolosamente preparato. Il giocatore di basket, attualmente in forza agli Houston Rockets e due volte campione NBA, ha posto una domanda a Dibu Martinez, che ha risposto in un inglese perfetto: “Quando abbiamo vinto la Coppa del Mondo in Qatar nel 2022, abbiamo vissuto un’Argentina diversa da qualsiasi altra avessimo mai visto prima. I tifosi erano scatenati, molto diversi da quelli di altri paesi . È motivo di orgoglio per la mia famiglia e per il mio paese. Daremo il massimo in campo con Leo per festeggiare con la gente”.

Il ricordo amaro di Messi a New York

Per Messi tornare a New York però ha un sapore strano. Il MetLife Stadium, sede della finale di Coppa del Mondo , la terza per Lionel Messi , è stato anche teatro dell’episodio più significativo, seppur negativo, tra il fuoriclasse e la nazionale argentina. Proprio in questo stadio del New Jersey, l’Argentina subì una delle sconfitte più emblematiche della carriera di Messi, nella finale di Copa América Centenario contro il Cile . Il 26 giugno 2016, dopo il secondo secondo posto consecutivo dell’Argentina contro il Cile, il numero 10 annunciò il suo ritiro dalla nazionale argentina. “Per me la nazionale è finita. Non fa per me. Ci ho provato, era quello che desideravo di più, ma non ha funzionato“, esclamò Messi nella zona mista dopo la sconfitta contro il Cile nella Copa América Centenario del 2016.

L’Argentina non vinceva un titolo da 23 anni e la pressione era tutta sulle spalle del capitano che divenne il principale bersaglio delle critiche e il simbolo del periodo negativo per quella generazione, desiderosa di porre fine a questa lunga astinenza. Tra il 2014 e il 2016, Lionel Messi perse tre finali consecutive con l’Argentina, una ai Mondiali e due in Copa América . Questi insuccessi generarono dubbi e incertezze sulla sua permanenza e sul suo futuro con l’Albiceleste.Tre mesi dopo, per la fortuna dell’Argentina e di tutto il mondo del calcio, cambiò idea. Arrivò il successo al Mondiale 2022 e domani, il 19 luglio 2026, Messi torna nello stadio dove, dieci anni prima, aveva messo in discussione il suo futuro con la nazionale argentina, e avrà l’opportunità di concludere la sua carriera con l’Albiceleste realizzando un’impresa senza precedenti persino per leggende come Pelé e Diego Maradona : vincere due titoli mondiali consecutivi e coronare una delle carriere più gloriose nella storia del calcio.

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