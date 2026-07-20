Spagna-Argentina: per Scaloni lacrime d’addio, il ct crolla in conferenza dopo il ko

L'allenatore vinto dalla commozione dopo il ko nella finale dei Mondiali, troppo difficile ripartire dopo una delusione così cocente, il retroscena sugli infortuni

Questa volta la “garra”, la “cazzimma”, il gioco duro e la voglia di lottare fino alla fine non sono bastati all’Argentina che in finale ci era arrivata sgomitando, scalciando, soffrendo e graffiando ma che si è arresa ai supplementari a una Spagna più squadra, più bella, più concreta, più tutto.Eppure nei minuti finali, prima del triplice fischio di Vincic, l’Albiceleste ha sfiorato due volte il pari che l’avrebbe spedita ai rigori. Ma sarebbe stato ingiusto. C’è dolore e tristezza. Il sogno di una quarta stella è andato in frantumi per un ciclo che si era abituato al successo, perché una Coppa del Mondo, due Coppe América e una Finalissima si erano aggiunte alla bacheca dei trofei della nazionale da quando Lionel Scaloni ha assunto la guida nell’agosto 2018. Guardato con scetticismo, perché non aveva credenziali di rilievo e un curriculum di tutto rispetto nei grandi club – era solo uno degli assistenti di Jorge Sampaoli ai Mondiali del 2018 – il ct ha costruito una squadra destinata a rimanere nella storia ma dopo questo ko fa capire che il capolinea sulla panchina dell’Albiceleste è vicino.

Scaloni verso l’addio

Il tecnico di Pujato, con 15 partite, è diventato l’allenatore con il maggior numero di presenze ai Mondiali con la nazionale , anche se le statistiche, le vittorie e i trionfi passati non sono stati sufficienti a Scaloni per vincere al MetLife Stadium. La compostezza mostrata in campo si è trasformata in lacrime durante la conferenza stampa, dove ha rivelato i suoi sentimenti e ha anche lasciato intendere che potrebbe lasciare l’incarico alla scadenza del suo contratto a dicembre: “Il posto in cui mi trovo è il sogno di tutti. Abbiamo cercato fino all’ultimo di dare il massimo come staff tecnico. Penso sia giusto che mi prenda questo tempo per pensarci. Questo posto è meraviglioso, è un sogno… Il futuro? Dobbiamo aspettare fino a dicembre, vedremo…Oggi dobbiamo affrontare la parte triste di non essere riusciti a vincere… Ma dobbiamo rialzarci e andare avanti”.

Scaloni ha ammesso di aver già pianto nello spogliatoio, ma le lacrime e il dolore sono tornati: “Nella mia vita non avrei mai pensato, e noi, come staff tecnico, non avremmo mai pensato di trovarci in questa situazione. Per andare avanti, servono tante cose. Ripartire e formare un gruppo come questo, che difficilmente si formerà di nuovo… Mi fa male nel profondo… “. Per tre volte, le lacrime lo hanno costretto a interrompere la conferenza. L’emozione lo ha travolto, il ct è crollato e sebbene cercasse di continuare, ha guardato l’addetto stampa Nicolás Novello, che gli ha fatto segno che la conferenza stampa finale dei Mondiali del 2026 era terminata.

Il ct vinto dalla commozione

Non è la prima volta che Scaloni mette in dubbio il suo futuro con la nazionale. Nel novembre 2023, dopo la sconfitta contro l’Uruguay alla Bombonera e la vittoria contro il Brasile al Maracanã durante le qualificazioni ai Mondiali, sorprese tutti con le sue dichiarazioni. “Una cosa importante che voglio dire: ora voglio fare un passo indietro. Ci sono molte cose a cui pensare in questo periodo. Questi giocatori hanno dato tantissimo a tutto lo staff tecnico e devo riflettere attentamente su cosa farò. Non è un addio o qualcosa del genere, ma devo pensare perché l’asticella è stata posta molto in alto. È difficile continuare , continuare a vincere”. Quella volta, dopo aver chiacchierato con Lionel Messi , tornò la calma, e con essa le vittorie.

Le parole su Messi

Al MetLife Stadium, ha confermato di non aver parlato con il capitano questa volta, pur ringraziandolo ancora una volta e sottolineandolo come il migliore di tutti i tempi. “Ha 39 anni ed è incredibile. È stato molto chiaro su come avrebbe giocato ai Mondiali e sul fatto che i suoi compagni avrebbero dato il massimo per lui. Spero che la gente sia orgogliosa della squadra, di lui, perché secondo me è il miglior calciatore di sempre. Quello che ha fatto in questi Mondiali è incredibile , ma quello che ha mostrato qui non cambierebbe nulla per me….È molto difficile trovare da ridire su qualcosa, è molto difficile arrivare così lontano. Una squadra in difficoltà che ha lottato fino all’ultimo minuto . I giocatori hanno dato tutto contro un avversario che ci ha messo in difficoltà”.

Poi il retroscena: “Non sapete tutto quello che abbiamo dovuto affrontare. Infortuni in posizioni chiave che non ci aspettavamo… Abbiamo dovuto cambiare tre difensori su quattro. La tensione è stata enorme; i ragazzi sono arrivati ​​nella migliore forma possibile, ma contro una squadra come quella , se non sei al meglio, paghi il prezzo . Abbiamo dovuto superare ostacoli e troppe cose, prima fra tutte il fatto che l’avversario gioca bene… Poi i cambi ci hanno costretto ad adattare il nostro approccio: quelli che abbiamo fatto erano dovuti agli infortuni, non agli aggiustamenti che volevamo. Ma oggi non mi permetterei mai di criticare. Solo parole di gratitudine per il gruppo, e spero che un giorno potremo ripetere quello che abbiamo fatto. È difficile ripetersi da campioni del mondo? Arrivare fin qui è difficile. Non rimpiango nulla di come ci siamo arrivati. Loro meritano di più… È più difficile far capire alla gente che dovrebbe godersi un secondo posto, ma se c’è stato un momento in cui ci abbiamo creduto, è stato perché la gente ci ha sostenuto… Ricordiamoci che è anche una vittoria. Spero che la gente si renda conto di ciò che abbiamo realizzato e di come lo abbiamo fatto”.

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