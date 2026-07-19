Spagna-Argentina: Yamal contro Messi, talento contro cuore, dove si decide la finale, i possibili outsider

La finale del Mondiale mette di fronte due filosofie di gioco. Dal duello Messi-Yamal alla battaglia a centrocampo, ecco dove può decidersi la sfida per il titolo mondiale.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Tutto è pronto per la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, una sfida che mette di fronte i campioni in carica d’Europa e del Sud America. È un confronto inedito nell’ultimo atto della Coppa del Mondo, con due filosofie calcistiche diverse ma ugualmente vincenti. Da una parte la Roja di Luis de la Fuente, dall’altra l’Albiceleste di Lionel Scaloni. Saranno i dettagli, gli equilibri tattici e magari anche qualche protagonista meno atteso a decidere una partita destinata a entrare nella storia.

Messi contro Yamal, il duello che illumina la finale

I riflettori saranno inevitabilmente puntati su Lionel Messi e Lamine Yamal, simboli di due generazioni lontane ma unite dallo stesso straordinario talento. Il capitano argentino, autore di otto reti nel torneo, continua a essere il punto di riferimento assoluto della Selección, capace di cambiare la partita con una giocata anche dopo lunghi tratti lontano dal vivo del gioco. Dall’altra parte c’è Yamal, il talento che rappresenta il presente e il futuro del calcio spagnolo. Il loro confronto racconta molto più di una semplice sfida individuale: è il passaggio ideale di testimone tra due fenomeni destinati a segnare epoche diverse.

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Due filosofie opposte: il palleggio della Roja contro il cuore dell’Albiceleste

La Spagna arriva alla finale con una delle difese più solide del torneo, avendo incassato appena una rete in sette partite. La squadra di De la Fuente ha mantenuto il gusto per il possesso, ma con un calcio più verticale e meno esasperato rispetto al passato, valorizzando il collettivo prima dei singoli. L’Argentina, invece, ha costruito il proprio cammino sulla compattezza, sulla capacità di soffrire e sull’enorme qualità del suo numero 10. Se la Roja vive del principio “uno per tutti”, l’Albiceleste ha dimostrato di essere un gruppo disposto a fare qualsiasi sacrificio per esaltare il proprio leader.

La vera battaglia è a centrocampo

Se Messi e Yamal catalizzeranno l’attenzione, la finale potrebbe essere decisa nella zona nevralgica del campo. Rodri sta disputando un Mondiale eccezionale, dominando per numero di passaggi riusciti, tocchi e qualità nella costruzione del gioco. A limitarne l’influenza proveranno Enzo Fernández e Alexis Mac Allister, chiamati a spezzare il ritmo della Spagna e a dare equilibrio alla manovra argentina. Molto dipenderà anche dalle scelte dei due commissari tecnici: Scaloni valuta l’inserimento di De Paul dal primo minuto, mentre De la Fuente sembra orientato a confermare Fabián Ruiz con Pedri inizialmente in panchina.

Gli outsider che possono cambiare la storia

In una finale così equilibrata potrebbero essere decisivi anche uomini meno attesi. Per la Spagna, Dani Olmo rappresenta una risorsa fondamentale grazie ai suoi inserimenti e alla capacità di muoversi tra le linee, mentre Pedro Porro può creare superiorità sulla fascia con le sue continue sovrapposizioni. Nell’Argentina, invece, attenzione a Julian Alvarez, prezioso nel lavoro senza palla e nella pressione, e a Lautaro Martinez, che potrebbe diventare l’arma in più a gara in corso con il suo fiuto del gol. Alla fine, però, saranno soprattutto la gestione dei momenti decisivi, la lucidità e la forza mentale a indirizzare una finale che si annuncia tra le più spettacolari degli ultimi anni.