Le due squadre questa sera in California si giocano il pass per gli ottavi di finale e c'è un dato storico che fa preoccupare de la Fuente

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Cinque secoli fa condividevano un imperatore, oggi, invece, si contendono un posto negli ottavi di finale del Mondiale in Usa-Messico-Canada. Spagna e Austria si ritrovano una di fronte all’altra in una sfida che non richiama soltanto i precedenti sul campo, ma anche una delle pagine più affascinanti della storia europea. Dall’impero di Carlo V alla Roja di oggi, passando per gli incroci che hanno segnato il calcio internazionale, il match del SoFi Stadium (ore 21 italiane) vale molto più di una semplice qualificazione.

Un legame che nasce nel cuore dell’Europa

Per capire la profondità di questa sfida bisogna tornare al XVI secolo, quando la Casa d’Asburgo dominava gran parte dell’Europa. Con l’ascesa di Carlo V, la Corona di Spagna e i territori ereditari austriaci finirono sotto lo stesso sovrano, dando vita a un impero senza precedenti per estensione e potere, un dominio che spaziava dalla penisola iberica al Sacro Romano Impero, fino alle colonie nelle Americhe. Alla sua abdicazione nel 1556, l’imperatore divise i suoi domini: la Spagna e l’impero coloniale andarono a Filippo II, mentre l’Austria e il titolo imperiale passarono a Ferdinando I. Da quel momento nacquero due rami distinti della dinastia, destinati a condividere per secoli alleanze, matrimoni e interessi politici, pur seguendo percorsi separati.

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Il percorso delle due squadre

Nel mondiale a stelle e strisce, la Spagna di de la Fuente ha chiuso la fase a gironi al primo posto del gruppo H con sette punti, arrivati grazie alle vittorie contro Uruguay (1-0) e Arabia Saudita (4-0), oltre al pareggio all’esordio contro il sorprendente Capo Verde (0-0), rimanendo una delle due Nazionali a non aver incassato ancora reti insieme al Messico. Un percorso solido che ha permesso alla Roja di restare imbattuta e qualificarsi senza particolari rischi, confermando il proprio ruolo di favorita. L’Austria di Ragnick, invece, accede ai sedicesimi come seconda del girone J con quattro punti, frutto della vittoria contro la Giordania (2-0), del pareggio con l’Algeria (3-3) e della sconfitta alla seconda giornata contro l’Argentina di Lionel Messi (3-1).

Due scuole calcistiche, due identità diverse

Se la storia ha separato i due Paesi, il calcio ha creato un nuovo terreno di confronto in quanto Spagna e Austria rappresentano due scuole profondamente diverse, ma entrambe con una forte identità. La Die Rot-Weiss-Roten è stata una delle nazionali più influenti degli anni Trenta, con il celebre “Wunderteam” guidato da Hugo Meisl, capace di innovare il gioco europeo e lasciare un segno nella storia tattica del calcio. La Roja, invece, ha costruito la propria egemonia molto più tardi, diventando una potenza assoluta tra il 2008 e il 2012 con il ciclo d’oro culminato nel Mondiale 2010 (conquistato grazie alla vittoria sull’Olanda) e nei due Europei consecutivi. Oggi le due nazionali arrivano a questa sfida con ambizioni diverse ma con lo stesso obiettivo: continuare il percorso mondiale.

Precedenti in equilibrio, ma con la Roja avanti

La storia degli scontri diretti racconta un leggero vantaggio spagnolo. Nei confronti ufficiali la Spagna ha ottenuto più vittorie rispetto all’Austria, anche se non si tratta mai di sfide a senso unico. L’ultimo incrocio risale al 2009, quando la Nazionale iberica si impose con un netto 5-1 in amichevole: un risultato che, all’epoca, confermava la forza della generazione guidata da Xavi, Iniesta e compagni, destinata a dominare il calcio mondiale negli anni successivi. In totale, il bilancio sorride alla Spagna, ma la squadra austriaca ha spesso dimostrato di essere un avversario ostico, capace di mettere in difficoltà anche le grandi del calcio europeo.

L’unico confronto mondiale parla austriaco

C’è però un dato che rende speciale la sfida di questa sera in California. Nel Mondiale del 1978 in Argentina, Spagna e Austria si affrontano nella seconda fase a gironi, in quello che resta ancora oggi l’unico precedente iridato tra le due nazionali. A imporsi è l’Austria, che vinse 2-1 grazie alle reti di Walter Schachner e Hans Krankl, protagonisti di quella generazione austriaca.Quel risultato è rimasto l’unico precedente iridato tra le due nazionali e rappresenta ancora oggi un piccolo tabù per la Roja, che non ha mai avuto modo di prendersi una rivincita in Coppa del Mondo.

Il pomeriggio magico di Krankl che regalò la finalina all’Italia

Tra le curiosità in casa Austria resta anche il pomeriggio magica di Krankl, che fu proprio il grande protagonista nel 3-2 con cui la Nazionale guidata da Helmut Senekowitsch superò la Germania Ovest nel Mondiale 1978, una gara entrata nella storia per intensità e peso nel girone finale. L’attaccante austriaco firmò, infatti, una doppietta decisiva, con il gol del sorpasso che arrivò a tre minuti dal triplice fischio finale, chiudendo una partita combattuta e ricca di ribaltamenti. Quel successo diventò uno snodo importante del torneo e finì per intrecciarsi anche con il cammino dell’Italia di Enzo Bearzot. Gli azzurri, infatti, nonostante la sconfitta in semifinale contro l’Olanda, riuscirono a restare tra le migliori quattro del Mondiale, guadagnando l’accesso alla finale per il terzo posto poi persa contro il Brasile. In questo quadro, il 3-2 firmato dall’Austria viene spesso ricordato anche per l’impatto sugli equilibri complessivi della competizione, con Krankl che in poco tempo diventò simbolo di quella nazionale e protagonista di una delle pagine più iconiche della sua storia iridata.

Una sfida che vale più degli ottavi

Il contesto rende la partita ancora più delicata, la Nazionale di Luis de la Fuente arriva da favorita, forte di una rosa ricca di talento e di una filosofia di gioco consolidata, ma dovrà fare attenzione a un’Austria organizzata, intensa e capace di ribaltare i pronostici. Gli austriaci hanno costruito negli ultimi anni una crescita costante, tornando stabilmente tra le realtà più solide del calcio europeo grazie a una struttura tattica moderna e aggressiva, dall’altra parte, invece, la Roja continua a cercare il perfetto equilibrio tra dominio del gioco e concretezza sotto porta.

Dal passato al presente, una storia che continua

Cinque secoli dopo Carlo V, quasi cinquant’anni dopo l’unico precedente mondiale, le due squadre si ritrovano ancora una volta una di fronte all’altra, non più sotto lo stesso impero, ma dentro la stessa competizione che decide il destino di chi avanzerà e di chi dovrà preparare le valigie. Questa sera, nell’impianto del SoFi Stadium in California, Spagna e Austria si giocano il tutto per tutto con il fine di aggiungere un nuovo capitolo a una storia che unisce politica, identità e calcio. E come spesso accade, sarà il campo a scrivere l’ultima parola.