La prova dell’arbitro Nyberg al Los Angeles Stadium di Inglewood, California, analizzata al microscopio, il fischietto svedese ha ammonito solo un giocatore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Convince poco l’arbitro Nyberg: 8 falli fischiati all’Austria, 15 alla Spagna ma l’unico giallo è arrivato solo all’83’. Dubbi sul gol annullato inizialmente alla Roja e su qualche altra decisione. Vediamo cosa è successo al Los Angeles Stadium di Inglewood, California.

Spagna-Austria, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 9′ la revisione del Var cancella un corner a favore della Spagna. All’11’ contatto Laimer-Yamal in area, si lamenta la stella spagnola. Al 22′ qualche brivido per Danso che in area gestisce maldestramente un pallone toccandolo anche un po’ di mani. Al 29′ su azione d’angolo il portiere austriaco Schlager respinge corto e il pallone finisce sui piedi di Cucurella: botta violenta e palla in rete. Il neo-acquisto del Real esulta, ma l’arbitro giudica fallosa la condotta di Laporte e Cubarsi, ‘colpevoli’ di aver ostacolato in maniera irregolare il portiere austriaco. Decisione dubbia e gol annullato.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le proteste della Spagna

Proteste a voce alta di De La Fuente per un fallo da dietro di Posch su Alex Baena, l’arbitro sta fischiando davvero pochissimo. Al 75′ principio di rissa a centrocampo ma anche in questo caso Nyberg interviene per fare da paciere senza mettere mano ai cartellini. Polemico poco dopo Arnautovic per una leggera spinta di Cubarsi in area di rigore. Arriva solo all’83’ il primo cartellino giallo dell’incontro: è per Posch per un intervento da dietro su Cucurella. Validi gli altri tre gol della Spagna e dopo il recupero finisce 3-0 per gli iberici.

Chi è l’arbitro Nyberg

Svedese, 36 anni, Glenn Nyberg dirige partite nel campionato svedese di Fotbollsallsvenskan dal ottobre 2013. Dal 2016 è incluso nella lista degli arbitri della FIFA e dirige partite internazionali. Nella stagione 2020/21, Nyberg ha diretto per la prima volta partite in Europa League, mentre nella stagione 2022/23 ha diretto per la prima volta partite in Champions League. Inoltre, ha già arbitrato partite nella Nations League, nelle qualificazioni europee per il Campionato mondiale del 2022 in Qatar e partite amichevoli.

L’arbitro ha ammonito un sol giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Beigi e Söderkvist con Dahane Beida (Mauritania) IV uomo, l’arbitro del match ha ammonito solo Posch.