Spagna-Belgio: formazioni ufficiali. La decisione su De Bruyne e Lukaku e la grande occasione di Yamal

Lamine Yamal è una delle stelle che ha brillano meno in questo Mondiale, ma ora la Spagna ha bisogno del suo talento. Rudi Garcia ci crede: come giocheranno le due squadre

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Il SoFi Stadium di Los Angeles ospita l’atteso quarto di finale tra Spagna e Belgio, una sfida che decreterà il nome della squadra chiamata ad affrontare la Francia di Mbappé in semifinale. Il calcio d’inizio è fissato per questa sera, venerdì 10 luglio, alle ore 21:00 italiane. Tutti gli occhi saranno puntati sul golden boy Lamine Yamal, ancora alla ricerca della sua miglior versione dopo un torneo fin qui al di sotto delle aspettative. Dall’altra parte, Rudi Garcia ha sciolto le riserve sui due “napoletani” De Bruyne e Lukaku dopo l’esclusione dall’undici titolare negli ottavi di finale vinti nettamente contro gli Stati Uniti. Di seguito le formazioni ufficiali di Spagna-Belgio.

Spagna, la grande occasione di Lamine Yamal

Tra le stelle che finora hanno illuminato il primo Mondiale della storia a 48 squadre, quella di Lamine Yamal è stata una delle meno brillanti. L’infortunio che ha condizionato il finale di stagione con il Barcellona e le enormi pressioni che accompagnano ogni sua prestazione hanno rallentato il percorso iridato del 18enne talento spagnolo, ancora alla ricerca della condizione migliore e forse della serenità perduta.

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Yamal ha realizzato soltanto un gol contro l’Arabia Saudita, ma soprattutto non è ancora riuscito a mostrare con continuità quei lampi di classe che hanno incantato il pubblico del Camp Nou. Nella fase decisiva del torneo, però, la Spagna ha bisogno soprattutto dei suoi strappi, delle sue invenzioni e di quei guizzi capaci di cambiare il destino di una partita.

Come giocherà la Spagna: le scelte di De La Fuente

A decidere l’ottavo col Portogallo è stato il gol di Merino nel recupero, tuttavia il centrocampista dell’Arsenal campione d’Inghilterra non farà parte della formazione titolare. La Spagna si schiera con il 4-2-3-1: tra i pali ci sarà Unai Simón, quindi batteria difensiva composta da Pedro Porro, Cubarsí, Laporte e Cucurella. In mezzo al campo l’esperienza di Rodri abbinata al talento di Fabian Ruiz, con Lamine Yamal, Dani Olmo e Baena sulla trequarti alle spalle di Oyarzabal.

Belgio, la decisione di Garcia su De Bruyne e Lukaku

I tre gol realizzati al Mondiale, sempre da subentrato, non cambiano lo status di Lukaku. Big Rom sarà ancora una volta l’arma da utilizzare negli ultimi 15-20 minuti. Discorso il diverso che riguarda De Bruyne, in panchina contro gli Stati Uniti a favore di Vanaken. Rudi Garcia ha abituato a sorprendere i tifosi con le sue scelte, ma questa volta il centrocampista del Napoli ci sarà. Anche il Belgio gioca con il 4-2-3-1: a protezione di Courtois agiranno Castagne, Mechele, Ngoy e De Cuyper. In mediana spazio a Raskin e Tielemans, mentre Doku, De Bruyne e Trossard avranno il compito di innescare l’atalantino De Ketelaere.

Spagna-Belgio: le formazioni ufficiali