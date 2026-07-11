Spagna-Belgio, moviola: l’arbitro batte il record ma si addormenta due volte, le colpe del Var, mancano un rigore e un rosso

La prova dell’arbitro Michael Oliver al Los Angeles Stadium di Inglewood analizzata ai raggi X, il fischietto inglese ha ammonito quattro giocatori

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Quattro ammoniti, di cui 3 dopo l’85’, 31 falli fischiati (13 alla Spagna e 18 al Belgio) ma se in generale la condotta di Oliver – da ieri l’arbitro britannico con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione (7, superati Arthur Ellis e Howard Webb) – stata buona pesano due episodi assadi dubbi con gravi colpe anche del Var. Vediamo cosa è successo al Los Angeles Stadium di Inglewood.

Spagna-Belgio, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ Beana chiede un mani di Ngoy in area di rigore, il suo tiro è da distanza ravvicinatissima, la palla rimbalza sul braccio che però è attaccato al corpo. Al 21′ Yamal chiede un corner, non gli viene accordato. Regolare al 30′ il gol di Fabian Ruiz. Al 35′ Oliver è costretto a fermare il gioco perché blocca lui stesso Dani Olmo e si prende sonori fischi dalla tifoseria spagnola. L’arbitro poco dopo vede giustamente il controllo col braccio di Alex Baena in area di rigore.

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Valido il gol di De Bruyne

Al 41′ pareggia il Belgio con un colpo di testa di De Ketelaere, dubbi sulla posizione dell’ex Milan ma è tutto regolare. Non c’è fuorigioco. Primo giallo al 43′, è per Cubarsi che trattiene da dietro De Bruyne.

Rigore negato, le colpe del Var

Nella ripresa forti dubbi su un mani di Rodri in area, il braccio è largo, lo salva la considerazione che possa essere considerata una palla inaspettata ma il Var neanche interviene e l’arbitro lascia correre tra le proteste del Belgio. Al 66′ soccorsi medici per Courtois che dopo qualche minuto è costretto alla resa. Ammonito all’85’ De Bruyne, che interviene duramente su Ferran Torres. Regolare all’89’ il gol di Merino. Al 93′ giallo per Laporte per gioco falloso su Doku. Cartellino anche per Witsel che al 95′ alza la gamba e colpisce sullo stinco Rodri: era da rosso diretto ma Oliver non vede e anche stavolta il Var tace. Dopo 8′ di recupero finisce 2-1 per la Spagna che vola in semifinale.

Chi è l’arbitro Oliver

Per il direttore di gara inglese è stata la settima presenza in questo Mondiale, un primato che gli consente di superare Arthur Ellis e Howard Webb come arbitri inglesi con il maggior numero di partite dirette nella storia della competizione. Da 8 anni anni per tutti o quasi, nonostante la grande stima di cui ha sempre goduto e di cui gode tuttora, Michael Oliver è “l’arbitro con un bidone di immondizia al posto del cuore”, come lo appellò Gigi Buffon nel 2018 per il rigore concesso al 90’ al Real Madrid in Champions che costò l’eliminazione alla Juve. Internazionale da dodici anni ha già arbitrato in Mondiali ed Europei. A Euro2024 non ha demeritato, in Champions League ha arbitrato 36 gare in carriera ed è stato protagonista anche nella coppa del mondo per club della passata stagione. Aveva debuttato in questi Mondiali in Olanda-Svezia.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Burt e Mainwaring con il brasiliano Abatti IV ufficiale, l’arbitro del match ha ammonito Cubarsi, De Bruyne, Laporte, Witsel.