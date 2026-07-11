La stella della Roja ancora non si sblocca ma viene premiato lo stesso dai tifosi: solo 4 dribbling riusciti ma lui si concentra sulla Francia: "Devono avere paura loro"

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

C’era l’imbarazzo della scelta nell’eleggere il migliore in campo dopo Spagna-Belgio: Merino è stato decisivo col gol allo scadere, Fabian Ruiz aveva sbloccato la partita e aveva dato geometrie e ordine al centrocampo, Rodri è stato assai efficace. Sorprende e non poco pertanto la premiazione come MVP per Lamine Yamal che anche contro i Diavoli Rossi non ha brillato.

La partita di Yamal

Lamine bissa il successo, dopo aver già conquistato il premio contro l’Austria. Il giocatore di Rocafonda non ha certo avuto la sua giornata migliore, nonostante la buona volontà. E’ dall’inizio del Mondiale che la Spagna aspetta il miglior Yamal. Ma finora non si è mai visto. Nel primo tempo ha cominciato benino, anche se poi è calato gradualmente nella ripresa. Statisticamente, la sua prestazione si è concretizzata in 23 palle recuperate, 4 dribbling riusciti su 8 tentativi, 6 tiri in porta e 0,28 assist attesi. Un po’ poco per una delle stelle più attese della manifestazione.

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Perchè è stato premiato Yamal

Il fatto che Lamine Yamal abbia ricevuto il premio di migliore in campo dopo Spagna-Belgio ha una spiegazione. Molti pensano che la FIFA sia interessata a premiare questi giocatori più famosi per ragioni di marketing. Tuttavia, è il pubblico, come sempre sovrano, a scegliere il vincitore. Dato che le votazioni sono aperte a tutti, senza bisogno di registrazione, si spiega perché, a volte, il tifoso medio opti per i giocatori che conosce o apprezza di più, a prescindere dalla loro prestazione in partita. Le votazioni si svolgono sul sito web della FIFA e sono aperte durante la partita in diretta , dall’intervallo fino al fischio finale. È possibile modificare il proprio voto durante la partita qualora si cambi idea in base all’andamento dell’incontro. Inoltre, non è necessario registrarsi sul sito; chiunque può votare anche senza un account FIFA.

La sfida alla Francia

Yamal non si preoccupa delle critiche: “Sono felice. Siamo in semifinale, e questo è quanto. Mi sento molto meglio, ho sensazioni migliori. Stavo rientrando da un infortunio, e con il passare delle settimane starò meglio, e sono molto felice. Sono contento della qualificazione e della mia prestazione; mi sentivo bene. Ho vinto il Campionato Europeo segnando un gol, quindi finché vincerò il Mondiale, non credo che nessuno mi accuserà dicendo: ‘Non hai segnato’. Non so, abbiamo vinto, e questo è quanto. Quindi, finché continueremo ad andare avanti, sarò molto felice. L’importante è la squadra e passare al turno successivo”. Nessuna paura della Francia: “Credo che se c’è qualcuno da temere, quelli siamo noi. Siamo stati noi a eliminarli. Ovviamente, siamo due grandi squadre, due nazionali di livello mondiale, a mio parere le due migliori, e vedremo cosa succederà, ma non abbiamo paura di nulla.”

Lo scherzo del fratellino

Ne ha combinata un’altra, intanto, il fratello minore di Lamine Yamal, diventato virale di recente per la sua esultanza esuberante contro l’Austria, regalando a ancora una volta un’immagine iconica dopo il gol di Mikel Merino che ha sancito la vittoria contro il Belgio. L’esultanza di Keyne è stata incontenibile. L’immagine era così divertente che lo stesso Lamine Yamal si è girato verso le tribune dal campo e, quando ha visto suo fratello, non è riuscito a trattenere le risate: “Ero appena dal fisioterapista e mi ha chiamato sul cellulare di mia madre dicendomi che domani avrebbe tirato fuori la lingua, quindi la scena sullo schermo mi ha fatto ridere. Comunque, sono molto felice, soprattutto non vedo l’ora di farmi una doccia, di uscire a cena per festeggiare il compleanno della mia ragazza, ma anche di stare con mio fratello.”