Cresce l'attesa per la sfida tra gli iberici di de la Fuente e gli uomini di Rudi Garcia: tutte le info della sfida di Inglewood

Il Mondiale 2026 è arrivato nella fase più calda, quella dei quarti di finale. Tra le otto squadre ancora in corsa ci sono anche Spagna e Belgio, che si affrontano venerdì 10 luglio, alle 21 italiane al Los Angeles Stadium di Inglewood in una sfida dal fascino enorme. In palio c’è un posto in semifinale, dove ad attendere la vincente ci sarà una tra Francia e Marocco. Un quarto ricco di stelle, dal talento di Lamine Yamal alla classe di Kevin De Bruyne, fino alla potenza di Romelu Lukaku. Di seguito tutte le info su orario, canali e dove vedere Spagna-Belgio in diretta tv e streaming.

Spagna-Belgio, dove vedere la sfida in diretta tv e streaming

Spagna-Belgio si gioca venerdì 10 luglio, con calcio d’inizio alle 21 italiane, sul prato del Los Angeles Stadium di Inglewood. E c’è un’ottima notizia per gli appassionati, perché la partita sarà visibile gratuitamente. A partire dai quarti di finale, infatti, la Rai ha scelto di trasmettere in chiaro tutte le gare rimanenti del torneo, una al giorno, su Rai 1.

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Inoltre, c’è la possibilità di seguire la sfida anche in streaming gratuito sull’app e sul sito di RaiPlay, accessibili da computer, smartphone, tablet e smart tv. In alternativa, resta disponibile la diretta su DAZN, tramite l’app della piattaforma e previo abbonamento.

Spagna-Belgio ore 21 Rai 1/RaiPlay/DAZN

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Come arrivano le due squadre

La Spagna ha chiuso la fase a gironi al comando del gruppo H con 7 punti, frutto dei successi contro Uruguay e Arabia Saudita, oltre al pareggio maturato contro la sorpresa Capo Verde. Nel percorso a eliminazione diretta, gli iberici hanno superato l’Austria ai sedicesimi e poi eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo agli ottavi.

Il Belgio, invece, ha chiuso in vetta al gruppo G con 5 punti, a pari merito con l’Egitto, ma favorito dalla migliore differenza reti. I Diavoli Rossi hanno pareggiato sia con gli egiziani sia con l’Iran, trovando invece la vittoria con la Nuova Zelanda. Nella fase a eliminazione diretta, il Belgio ha poi avuto la meglio sul Senegal ai sedicesimi e sugli Stati Uniti agli ottavi.

Le probabili formazioni

La Spagna di Luis de la Fuente arriva all’appuntamento nel migliore dei modi, forte anche del primato di unica squadra d

el torneo a non aver ancora subito gol. La Roja si affida al talento di Lamine Yamal, sostenuto dalla qualità di Pedri e Rodri in mezzo al campo e dal peso offensivo di Oyarzabal, con Dani Olmo e Baena a completare la trequarti.

Il Belgio risponde con le sue certezze, a partire da Courtois tra i pali e dalla regia di Kevin De Bruyne. Davanti, il ballottaggio è tra le soluzioni offensive, con De Ketelaere, autore di una doppietta agli ottavi, e la potenza di Romelu Lukaku pronti a guidare l’attacco, sostenuti dagli spunti di Doku e Trossard sulle corsie. Di seguito le probabili formazioni della sfida.