Spagna, caccia al nuovo Ct

Dopo aver salutato il Mondiale agli ottavi di finale, la Spagna si interroga sui motivi della debacle russa. L'idea è quella di riaprire, in tempi brevi, un ciclo vincente. Primo tassello: il nuovo allenatore alla guida della nazionale spagnola.

Secondo AS, in pole position ci sarebbe Quique (visto anche alla guida dell'Atletico Madrid). Da non escludere le piste che portano a Luis Enrique e Michel. Più difficili che opzioni Emery, Roberto Martinez e Benitez. La RFEF vuole fare la propria scelta in tempi brevi. Improbabile una conferma di Hierro.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 08:45