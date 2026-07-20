Spagna campione del mondo dal premier Pedro Sanchez

Prima l'incontro col re Felipe VI

Madrid, 20 lug. (askanews) – La Spagna campione del mondo ai mondiali di calcio Usa è tornata in patria dove stata ricevuta a Madrid dal premier Pedro Sanchez. Prima dei saluti al palazzo Moncloa, sede del governo, l’incontro con il re di Spagna Felipe VI. “Quando la nostra nazionale gioca, giochiamo tutti. Quando avete vinto, avete vinto per tutta la Spagna”, ha commentato il re. Poi la grande festa sull’autobus scoperto per le strade di Madrid.