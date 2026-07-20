Virgilio Sport
CALCIO MONDIALI

Spagna campione del mondo dal premier Pedro Sanchez

Prima l'incontro col re Felipe VI

Pubblicato:

Madrid, 20 lug. (askanews) – La Spagna campione del mondo ai mondiali di calcio Usa è tornata in patria dove stata ricevuta a Madrid dal premier Pedro Sanchez. Prima dei saluti al palazzo Moncloa, sede del governo, l’incontro con il re di Spagna Felipe VI. “Quando la nostra nazionale gioca, giochiamo tutti. Quando avete vinto, avete vinto per tutta la Spagna”, ha commentato il re. Poi la grande festa sull’autobus scoperto per le strade di Madrid.

Spagna campione del mondo dal premier Pedro Sanchez

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 MONDIALI 2026 TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio