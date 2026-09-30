Spagna-Croazia, moviola: cosa è successo tra Yamal e Modric, c’era anche un quinto gol, l’ovazione dello stadio

La prova dell’arbitro Gözübüyük allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ha ammonito cinque giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Severo nei cartellini e con qualche svista perdonabile ma tutto sommato positivo l’arbitraggio di Gozubuyuk in Nations League. Vediamo cosa è successo allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Spagna-Croazia, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Dopo 2′ segna subito Yamal. All’8′ graziato Gvardiol per un fallo su Yamal. Ammonito al 17′ Pongracic. Regolare al 29′ il pari di Beljo su assist di Perisic ma al 32′ Pubill di testa segna il 2-1. Al 36′ segna anche Oyarzabal ma la rete viene annullata per fuorigioco. Giallo al 36′ per Sucic per aver colpito Unai Simón. Al 48′ giallo anche per Baena per un fallo ingenuo.

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L’abbraccio Yamal-Modric

Al 53′ Pasalic riceve un cartellino giallo per aver colpito Cucurella durante un’azione offensiva. Oyarzabal chiede la revisione dell’azione, sostenendo che si è trattato di un atto di aggressione. Ma l’arbitro non effettua la revisione. Al 57′ giallo a Misic per un fallo su Baena. Al 63′ altra prodezza di Yamal che porta la Spagna sul 3-1. Il giovane fuoriclasse viene sostituito poco dopo. Una prestazione abbagliante del mancino sulla strada verso il Pallone d’oro – due gol e un assist – che è stata fondamentale per permettere alla Spagna di mantenere il suo stato di beatitudine. All’80’ nella Croazia entra Luka Modric (osannato già a inizio partita)… e che ovazione dal Pizjuán per una leggenda del calcio. Valido all’89’ il gol di Nico Williams e dopo soli 3′ di recupero finisce 4-1. Toccante l’abbraccio tra Yamal e Modric a fine gara.

Chi è l’arbitro Gözübüyük

Serdar Gözübüyük , la scelta dell’Uefa per Spagna-Croazia, è un arbitro olandese di origine turca. Ha esordito in Eredivisie nel 2010. Ottenuta la qualifica ad internazionale nel 2012, il 26 marzo 2013 arbitra la sfida tra Malta e Italia per le qualificazioni al campionato del mondo 2014: nel corso dell’incontro, concede un rigore per parte. Viene scelto per l’Europeo Under-21 del 2017, in cui arbitra due gare della fase a gironi. Selezionato ufficialmente 2 anni dopo anche per gli europei under 21 del 2019 in Italia e San Marino. Il 23 aprile 2024 la UEFA lo ha convocato per il campionato d’Europa 2024 in Germania, nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale. Ha diretto Estonia-Italia l’anno scorso.

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 6 vittorie delle furie rosse, 2 pareggi e 3 successi croati.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Inia e Honig con Manschot IV uomo, van Boekel al Var e Ruperti all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito cinque giocatori: Marin Pongracic (17′, Giallo), Petar Sucic (36′, Giallo), Álex Baena (48′, Giallo), Marco Pasalic (53′, Giallo), Josip Misic (57′, Giallo).