Spagna, dopo la Russia c'è Benitez

L’avventura di Fernando Hierro alla guida della Spagna potrebbe durare solo un mese. Forse anche in caso di trionfo al Mondiale russo. Questa l’indiscrezione che proviene dall’Inghilterra,

e in particolare dal 'Northern Echo', che indica in Rafael Benitez il candidato principale al ruolo di ct della 'Roja' dopo l’estate.

L’esonero di Lopetegui, deciso dalla Federazione dopo l’annuncio dell’accordo tra l’ex selezionatore e il Real Madrid per la prossima stagione, ha spianato la strada a Hierro, che rischia però di pagare l’inesperienza da allenatore. Al contrario Benitez, non convinto dal progetto del Newcastle, può liberarsi dai 'Magpies' dopo due stagioni (promozione in Premier e comoda salvezza) e vivere la prima esperienza da commissario tecnico.

SPORTAL.IT | 14-06-2018 00:00