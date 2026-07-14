Nella semifinale dei Mondiali di questa sera spicca il duello nel duello tra i due giocatori più rappresentativi delle due nazionali, rivali anche in Liga

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E se avesse calcolato tutto per arrivare al top proprio nella partita più importante? Da giorni Yamal va ripetendo di essere pronto a “entrare” davvero in questo Mondiale, la Spagna lo sta aspettando e sta facendo di tutto per aiutarlo ad essere protagonista davvero, quale migliore occasione che nella sfida speciale contro Mbappè? I due si sono già affrontati 10 volte tra nazionali e club e la loro rivalità sembra ricalcare quella che per lustri ha visto Cristiano Ronaldo contro Messi. Magari lo spagnolo deve ancora dimostrare il paragone ma ha 19 anni appena compiuti ed è giusto ricordarlo. E proprio Mbappè lo “soffre” forse più di tutti.

L’integrazione razziale

Sotto certi aspetti sono due simboli dell’integrazione razziale. Cresciuto a Bondy, nella regione francese dell’Île-de-France, Kylian è nato in una famiglia di sportivi originaria del Camerun (dal lato paterno) e dell’Algeria (per parte materna) mentre Lamine è nato da padre marocchino e madre originaria della Guinea Equatoriale.

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I precedenti tra Yamal e Mbappè

A caricare di ulteriori significati la semifinale Mondiale di questa sera tra Spagna e Francia è porprio la sfida nella sfida tra i due uomini-simbolo delle due nazionali, che con quelle maglie si sono affrontati solo due volte. Curiosamente, entrambi gli incontri si sono svolti in semifinale. La Spagna ha sconfitto la Francia per 2-1 nelle semifinali di Euro 2024 grazie a un gol di Yamal. Un anno dopo, La Roja ha battuto Les Bleus per 5-4 nelle semifinali della Nations League, con Yamal autore di una doppietta e Mbappé di un altro gol. Un primo punto a favore dello spagnolo.

Il dominio dello spagnolo in Liga

Sebbene questo sia il loro primo incontro ai Mondiali, vantano una lunga storia anche a livello di club che di nazionale. Il bilancio degli scontri diretti globale è nettamente a favore di Yamal, con otto vittorie (solo due per il francese). Il loro primo incontro risale ai quarti di finale della Champions League 2023/2024. Il Barcellona sconfisse il PSG per 3-2 nella gara d’andata a Parigi, senza che né Mbappé né Yamal riuscissero a segnare. Nella partita di ritorno, Mbappé ha risposto con una doppietta, regalando al PSG una vittoria per 4-1. Da quando Mbappé è passato al Real Madrid nel 2024, la loro rivalità si è fatta più frequente. Il Barcellona ha vinto due finali di Supercoppa spagnola, 5-2 nel 2025 e 3-2 nel 2026.

Il Barcellona ha battuto il Real Madrid 3-2 anche nella finale di Copa del Rey del 2025, nonostante Mbappé avesse segnato su punizione. Nella Liga, Mbappé ha segnato una tripletta a El Clasico, ma il Real Madrid ha comunque perso 3-4 a causa del gol di Yamal. Insomma, se non è un incubo per Mbappè poco ci manca.

Tra i due ci sono circa sette anni di differenza – Mbappé è già al terzo mondiale da protagonista e ha dominato prima in Ligue1 col Psg per poi segnare caterve di gol anche col Real Madrid in Liga ma Yamal lo ha battuto spesso e volentieri. Ruolo diverso, attaccante puro il francese, fantasista lo spagnolo. Diversa anche la capacità di dribblare: Mbappé dribbla in velocità, sfruttando la sua forza atletica e muscolare più della tecnica, il suo è un dribbling è uno sparo improvvio. Yamal, invece, con le sue lunghe leve, agisce più sulla tecnica pura. Mbappé sa anche fare assist ma non è un creatore di gioco, come lo è Yamal.

Il paragone con Ronaldo e Messi

Come Cristiano Ronaldo e Messi al top delle loro carriere sono le star di Real Madrid e Barcellona oltre che delle loro nazionali. Mbappè negli Usa è partito fortissimo: impatto devastante sul Mondiale 8 gol e 3 assist. Yamal ha iniziato col freno a mano tirato, complice i postumi di un infortunio, ma sta ritrovando la forma migliore. Ora o mai più. Il Mondo aspetta di conoscere il suo nuovo aspirante padrone, aspettando Messi e Kane.