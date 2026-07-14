Ti fa piacere la vittoria della Spagna, partecipa al nostro sondaggio

La Spagna batte a sorpresa la Francia nella semifinale dei Mondiali. Un successo che in pochi si aspettavano dato che i Blues erano considerati come una delle grandi favorite alla vigilia del torneo. Lamine Yamal e i suoi compagni però hanno trovato la partita praticamente perfetta per riuscire a battere la squadra di Mbappé. Un successo che porta gli iberici in finale e manda a casa la formazione di Deschamps. E’ ancora vero che gli italiani vivono una forte rivalità con i cugini transalpini? Voi cosa ne pensate?
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La Spagna fa secca la Francia per 2-0 e vola in finale. A perdere, nettamente, lo squadrone dei bleues che, probabilmente un po' troppo sicura di arrivare in finale
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Ansa