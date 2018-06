Spagna, il nuovo ct arriva dal passato

Arriva dal passato il nuovo commissario tecnico della Spagna: sarà Fernando Hierro a prendere il posto di Julen Lopetegui, fatto fuori a poche ore dal via del Mondiale per l’annuncio – intempestivo – del Real Madrid, che aveva divulgato il nome del sostituto di Zinedine Zidane: Lopetegui stesso.

Hierro, classe 1968, bandiera del calcio spagnolo (e, non è un dettaglio, in queste ore concitate) ha una scarsa esperienza da allenatore alle spalle: nella stagione 2016-17 ha guidato l’Oviedo, che non giocava neanche nella Liga, e che era già in Russia perché nello staff di Lopetegui in veste di assistente.

“Lopetegui ci ha tradito, decisione obbligata” ha tuonato in conferenza stampa Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola,

La Spagna al Mondiale dovrà vedersela nel Gruppo B con Iran, Marocco e Portogallo e proprio il match con questi ultimi si preannuncia stellare. Cristiano Ronaldo e compagni non temono però le Furie Rosse come ha svelato Joao Mario: "Il nostro team è ben preparato. Siamo pronti e la nostra attenzione è focalizzata sulla partita – le parole dell’ex interista -. Sarà una bella gara, tutta la squadra sa che dovremo dimostrare le nostre migliori qualità per vincere. E poi, abbiamo Cristiano Ronaldo…".

Nella gara che andrà in scena venerdì sera ci sarà senza dubbio Gerard Piquè che lunedì si era fermato per un problema ad un ginocchio: il difensore negli ultimi allenamenti è apparso totalmente recuperato e dovrebbe regolarmente essere disponibile.

Intanto si è rivisto in gruppo Dani Carvajal: il terzino del Real Madrid, infortunatosi nella finale di Champions League contro il Liverpool, ha svolto l'allenamento con i compagni. Lo staff medico non intende forzarne il rientro e ha quindi escluso l'impiego del difensore contro i lusitani, ma sarà sicuramente pronto per le prossime partite.

SPORTAL.IT | 13-06-2018 14:25