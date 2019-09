E’ la Spagna la prima finalista del campionato del mondo di basket in corso di svolgimento in Cina.

C’è stato bisogno di due tempi supplementari per decidere una partita equilibratissima e combattuta su ogni pallone: l'Australia si è arresa per 93-85 di fronte a un devastante Marc Gasol (33 punti per lui) e compagni.

SPORTAL.IT | 13-09-2019 12:42