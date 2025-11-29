Spagna, mai visto prima in Liga: arbitro espelle un altro arbitro, quello del dramma Milan a Istanbul

Arbitro espelle un ex collega: Hernández mostra il rosso al delegato del Getafe Mejuto González per ritardi dei raccattapalle. Un episodio unico

Un espulso inatteso. Nella sfida tra Getafe ed Elche, della 14ª giornata in Liga, è accaduto un episodio singolare, mai visto prima. L’arbitro principale, Alejandro Hernández Hernández, ha infatti mostrato il cartellino rosso non a un allenatore o a un giocatore, bensì a un altro arbitro: Enrique Mejuto González, ex direttore di gara di Prima Divisione e attuale delegato del Getafe. I motivi dell’accaduto.

Un rosso tra le proteste

Durante il recupero, il clima si è acceso a bordo campo. In un primo momento si era pensato che il provvedimento fosse rivolto a José Bordalás, tecnico del Getafe ben noto per la sua intensità nel gestire l’area tecnica. L’allenatore, in quei frangenti, aveva infatti protestato con forza la decisione, alimentando ulteriormente la confusione.

I motivi del rosso

Il rapporto arbitrale ha però poi chiarito la situazione: il destinatario dell’espulsione era Manuel Enrique Mejuto González, ex arbitro ed oggi responsabile del coordinamento dei raccattapalle. Secondo Hernández, il comportamento del gruppo da lui gestito avrebbe provocato ritardi ripetuti nella ripresa del gioco durante la seconda metà di gara.

Il passato illustre di Mejuto González

Considerato uno dei migliori arbitri spagnoli della sua epoca, Mejuto González ha appeso il fischietto al chiodo nel 2010 dopo aver diretto la finale di Coppa del Re tra Atlético Madrid e Siviglia, decisa dai gol di Diego Capel e Jesús Navas. Con una carriera internazionale iniziata nel 1999, ha arbitrato due Europei e la celebre finale di Champions League del “miracolo di Istanbul”, in cui il Liverpool ribaltò il 3-0 del Milan.

Dopo 263 partite in Liga, tre Trofei Guruceta e un lungo percorso ai vertici del calcio spagnolo, nel luglio 2019 è diventato delegato del Getafe, ruolo in cui continua a essere apprezzato per esperienza e relazioni nel mondo arbitrale.

