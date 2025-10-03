Spagna, Morata fatto fuori dalla Nazionale: niente Mondiali per il bomber?

Il ct iberico De La Fuente non ha convocato l'attaccante del Como per scelta tecnica, preferendo puntare su Samu: out per infortunio molti big

Il ct della Spagna Luis de la Fuente ha annunciato la lista dei convocati per le prossime partite di qualificazione contro Bulgaria e Georgia: out per infortunio Carvajal, Nico Williams, Fermín, Fabián Ruiz e Gavi ma l’assenza più significativa è quella di Álvaro Morata. L’attaccante del Como era una presenza fissa del Ct della nazionale ma è stato escluso per scelta tecnica.

L’annuncio a sorpresa

Morata era stato inserito nella lista precedente e aveva giocato (uscendo al 72° minuto) nella travolgente partita contro la Turchia (non aveva partecipato invece al match contro la Bulgaria) ma per lui potrebbero chiudersi per sempre le porte della Roja: l’ex Milan rischia seriamente di saltare i Mondiali.

Morata non è infortunato e ha giocato cinque partite in questa stagione con il Como di Cesc Fàbregas , realizzando solo un assist e nessun gol finora in questa stagione: è la fine dell’era Morata in Nazionale? De la Fuente punta su Samu come numero 9, e resta da vedere se sarà lui a essere scelto per il Mondiale del 2026 al posto del madrileno.

Il rischio di saltare il Mondiale

La forma di Morata è calata nelle ultime stagioni a livello di club, ma è sempre stato insostituibile per la nazionale. Il capitano e recente campione di Euro 2024 ha giocato un totale di 87 partite con la Roja, segnando 37 gol , diventando il quarto miglior marcatore nella storia della nazionale spagnola. Morata sta per compiere 33 anni e ha già minacciato di lasciare la nazionale spagnola in diverse occasioni , ma non l’ha mai fatto. Tutti gli allenatori della nazionale hanno puntato su di lui, ma questa volta è stato escluso dalla squadra.

La Spagna affronterà la Georgia sabato 11 ottobre allo stadio Martínez Valero di Elche , mentre la Bulgaria la affronterà allo stadio José Zorrilla di Valladolid martedì 14 ottobre, entrambe le partite a partire dalle 20:45. Il ritiro inizierà lunedì alla Ciudad del Fútbol di Las Rozas. Particolare attenzione sarà rivolta a Lamine Yamal, recentemente rientrato in squadra con il Barcellona dopo l’infortunio patito il mese scorso con la Spagna nella partita giocata a Konya contro la Turchia.

La lista dei convocati della Spagna

Portieri : Unai Simón, David Raya e Alex Remiro.

Difensori: Pedro Porro, Marcos Llorente, Huijsen, Le Normand, Cubarsí, Vivian, Cucurella e Grimaldo.

Centrocampisti : Zubimendi, Rodrigo, Pedri, Mikel Merino, Aleix García, Baena, Dani Olmo e Barrios.

Attaccanti: Lamine Yamal, Oyarzabal, Ferran, De Frutos, Samu, Yeremy Pino e Jesús Rodríguez.