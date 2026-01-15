La Spagna ha un nuovo Alcaraz: Rafa Jodar si qualifica all’Australian Open, per Sinner un'altra minaccia

L'ascesa del classe 2006 di Madrid: dopo i tre tornei Challenger vinti nel 2025, la qualificazione all'Australian Open al primo tentativo. In patria le aspettative sono altissime

Missione compiuta al primo tentativo. Rafa Jodar, che in Spagna considerano come il possibile erede di Carlos Alcaraz o comunque un talento in grado di scalare la classifica ATP fino a conquistare le posizioni più ambite, ha superato i tre turni di qualificazione in maniera brillante meritandosi così l’accesso al main draw dell’Australian Open. Ecco chi è l’ultima minaccia per Sinner.

Rafa Jodar, il nuovo Alcaraz

Da As a Marca fino a Mundo Deportivo: da settimane i principali quotidiani spagnoli stanno descrivendo l’ascesa del classe 2006 di Madrid, su cui le aspettative sono altissime. L’accostamento a Carlos Alcaraz, numero uno al mondo, è inevitabile: la speranza è che Rafa – attualmente numero 150 del ranking – riesca a ripercorrere le orme del fenomeno murciano fino a diventare un tennista top del circuito.

Speranze, certo. Che, però, poggiano su ottime e solide premesse. Perché intanto Jodar ha bruciato le tappe e al primo tentativo da professionista è riuscito ad assicurarsi un posto nel tabellone principale del primo Slam della stagione. E perché la sua crescita è certificata anche dalla finale raggiunta al Challenger di Canberra, dove si è arreso solo al belga Blockx.

Il cammino nelle qualificazioni e l’obiettivo

Jodar ha debuttato vincendo in scioltezza contro il padrone di casa Tu, liquidato 6-2, 6-1. Successo in due set, anche se più combattuti, anche contro il lussemburghese Chris Rodesch, prima del trionfo che gli è valso per il pass per il main draw. Il 19enne spagnolo ha sconfitto il francese Luca Van Assche, numero 165 al mondo, in un’ora e 53 minuti col punteggio di 6-3, 0-6, 6-1.

Al primo turno se la vedrà con il coetaneo Rei Sakamoto, che occupa la posizione numero 202 nel ranking. Il giapponese proviene dalle qualificazioni e non ha mai vinto un match a livello Atp. In caso di successo, Jodar affronterebbe uno tra Mensik e Carreño. L’obiettivo è provare a essere la mina vagante dell’Australian Open, magari complicando la vita a qualche big per continuare la scalata verso la top 100.

Una nuova minaccia per Sinner

Se l’Italia incrocia le dita e spera nell’exploit di Cinà, che, però, non è riuscito a superare l’ostacolo qualificazioni, la Spagna punta forte su Jodar, la grande promessa che ha impreziosito il suo 2025 aggiudicandosi tre tornei Challenger ed eguagliando proprio il record del ‘maestro’ Alcaraz.

Per dedicarsi completamente professionismo, a dicembre Rafa ha di recente lasciato l’Università della Virginia, dove abbinava gli studi al tennis. Sinner è avvisato.