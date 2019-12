Spagna, Rayo-Albacete sospesa per insulti a Zozulya

Clamoroso in Spagna. Il match di seconda divisione Rayo Vallecano-Albacete è stato sospeso per insulti da parte dei tifosi di casa nei confronti dell'attaccante ucraino Zozulya, accusato di essere filo nazista.

Nel primo tempo, prima sospensione decisa dall'arbitro Toca con lo speaker che ha invitato i tifosi a terminare i cori. Nell'intervallo, la decisione dell'Albacete di non tornare in campo. A nulla è valso il coro dei tifosi del Rayo: "Era uno scherzo, Zozulya era uno scherzo". La gara non è più ricominciata.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 07:55