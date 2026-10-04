Spagna-Rep.Ceca, moviola: furie rosse e rabbia ceca, arbitro sotto accusa per gol annullato, rosso e rete dubbia. Il Var dov'era?

La prova dell’arbitro Fotias in Nations League allo stadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo, analizzata al microscopio, il fischietto greco ha ammonito 6 giocatori

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Serata storta per l’arbitro Fotias che non riesce a tenere in pugno la gara, sbaglia in un paio di situazioni importanti ed esagera con i cartellini. Vediamo cosa è successo allo stadio Nuevo Carlos Tartiere di Oviedo.

Spagna-Rep.Ceca, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara, Regolare al 6′ il gol di Yamal con un sinistro sotto la traversa . Al 35′ raddoppia Rodri con un tiro di destro da centro area sotto la traversa. Al 53′ Yeremy cade in area dopo un contatto ma l’arbitro lascia giocare. Al 70′ regolare il gol di Slama che riapre i giochi. Al 71′ l’arbitro inizialmente aveva fischiato un calcio d’angolo, ma dopo aver rivisto l’azione al VAR, ha stabilito che il pallone aveva toccato Fran García, quindi sarà Kinsky a battere il calcio di rinvio.

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Il gol annullato e il rosso

Al 79′ la Repubblica Ceca segna la seconda rete sugli sviluppi di un calcio piazzato grazie a una papera di Raya che si lascia scappare il pallone dalle mani. Il gol viene però annullato dall’arbitro per una trattenuta (molto leggera) ai danni di Le Normand a inizio azione, facendo scatenare le polemiche. Vengono ammoniti Sadilek per un fallo e Krejci che aveva protestato contro il gol annullato. All’85’ i cechi restano in 10: Krejci riceve il secondo cartellino giallo per una trattenuta su Roberto e viene espulso. Giallo anche per l’allenatore Santi Denia per proteste.

Il gol dubbio

All’89’ dopo un brutto fallo su Roberto sulla fascia, Víctor Muñoz si avventa sulla palla, il portiere reclama fallo e Merino finalizza per il 3-1. Ancora proteste e il Var anche stavolta non interviene. L’arbitro non si ferma con i gialli: ammoniti Lingr, Chaloupek e Kinski. Al 93′ giallo a Fermín per simulazione in area e dopo 3′ di recupero finisce 3-1

Chi è l’arbitro Fotias

Classe ’89 il greco Vassilis Fotias esordisce nella massima serie greca, Souper Ligka Ellada, il 20 ottobre 2018 dirigendo PAS Giannina-Panaitōlikos (0-2). Viene promosso internazionale nel 2021 e fa il suo debutto come arbitro UEFA dirigendo l’incontro valido per il primo turno preliminare di Conference League tra Sfîntul Gheorghe-Partizani Tirana (2-3). Il 28 luglio 2024 viene selezionato per dirigere la finale del campionato europeo under 19 Spagna-Francia (2-0).

I precedenti tra le due squadre

Nei precedenti 5 successi spagnoli, 2 pari e nessuna vittoria dei cechi.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meintanas e Papadakis con Vergetis IV uomo, Evangelou al Var e Tzilos all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Sadilek, Krejci, Lingr, Chaloupek, Kinsk e Fermin espulso Krejci.