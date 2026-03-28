Spagna-Serbia: si è giocato senza Var ma i giocatori non lo sapevano, cosa è successo

Spagna-Serbia senza VAR: episodi dubbi non rivisti e sorpresa in campo. Birmancevic chiede il replay senza sapere che la tecnologia non era attiva.

Ormai ci si è abituati talmente tanto all’utilizzo del VAR – dopo quasi 10 anni di attività – al punto tale che non ci si aspetta più che non ci sia in una partita di calcio, per giunta internazionale. Eppure, nella sfida amichevole tra Spagna e Serbia, disputata allo stadio Estadio de la Cerámica e vinta 3-0 dalla Roja, si è giocata senza l’ausilio del replay per gli arbitri. Una scelta organizzativa che ha riguardato gran parte delle amichevoli internazionali della giornata, ma che ha comunque sorpreso giocatori e tifosi. Cosa è accaduto durante il match.

Birmancevic e la richiesta “inutile”

Nel corso del secondo tempo, Veljko Birmancevic ha chiesto l’intervento del VAR dopo un episodio dubbio, senza rendersi conto che il sistema non fosse attivo. Una scena emblematica, che ha rispecchiato il disorientamento generale: ormai il supporto tecnologico è talmente abituale che la sua assenza spiazza.

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Episodi dubbi senza revisione

La partita è stata caratterizzata da diverse situazioni controverse che, in condizioni normali, sarebbero state analizzate al monitor.

Tra queste:

la caduta in area di Lamine Yamal, che ha portato molti a pensare: “Vediamo se chiederà la revisione” , salvo poi realizzare: “Oh, non c’è il VAR”;

, salvo poi realizzare: un possibile fallo di mano dello stesso Yamal;

un contatto tra Álex Baena e Strahinja Pavlović in area;

in area; un gol annullato alla Serbia che avrebbe potuto essere rivisto.

Senza tecnologia, ogni decisione è rimasta chiaramente esclusiva della valutazione arbitrale.

Decisione corretta sul gol di Fermín

L’arbitro portoghese Luís Godinho ha invece giudicato correttamente l’azione che ha portato all’annullamento del gol di Fermín López. Il direttore di gara ha individuato in tempo reale un tocco di mano prima della conclusione, intervenendo senza bisogno di supporti esterni.

Perché niente VAR nelle amichevoli

L’assenza del VAR ha diviso opinioni e sensazioni. Alcuni hanno apprezzato il ritorno a un calcio più “istintivo”, mentre altri hanno percepito un vuoto evidente. Episodi come questo dimostrano quanto il VAR sia ormai parte integrante del gioco moderno.

Non ovunque però è andata così: nell’amichevole tra Francia e Brasile disputata negli Stati Uniti, il VAR è stato regolarmente utilizzato, risultando decisivo anche per un’espulsione.