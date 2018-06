Spagna, Sergio Ramos allontana le voci e punta al Mondiale

Dopo la tempesta degli scorsi giorni che ha portato all’esonero di Julen Lopetegui e all’arrivo sulla panchina della Spagna di Fernando Hierro, è ora di riportare il sereno all’interno dello spogliatoio spagnolo.

Prova a farlo il capitano Sergio Ramos in conferenza stampa nella giornata di vigilia prima della sfida contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo: ”Dobbiamo voltare pagina e nessuno meglio di Hierro può coprire l'assenza di Lopetegui, è uno dei migliori e speriamo di poter essere una selezione come prima. Niente e nessuno cambierà le nostre ambizioni. Noi vogliamo vincere il Mondiale. Certo è stata una situazione delicata, da capitano qualcosa in più degli altri sapevo, ma credo che ogni difficoltà sia una opportunità per crescere e ora siamo ancora più uniti e dobbiamo fare un passo alla volta".

SPORTAL.IT | 14-06-2018 23:30