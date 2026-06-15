La Spagna stecca con Capo Verde, è già bufera su De la Fuente: perché Yamal è entrato solo a 20' dalla fine

Il CT delle Furie Rosse sulla graticola per lo 0-0 con gli isolani: tante occasioni fallite, ma poche idee. E con Lamine non ancora al top diventa difficile scardinare le difese.

Dopo goleade annunciate e tante partite dall’esito scontato, la prima vera sorpresa del Mondiale arriva da Atlanta. La Spagna campione d’Europa fermata sullo 0-0 da una debuttante, la “piccola” Nazionale di Capo Verde, espressione di un arcipelago dell’Atlantico grande poco più della metà delle Canarie. Uno smacco clamoroso per i tifosi delle Furie Rosse e ci sono già le prime gatte da pelare per il CT Luis de la Fuente. In tanti sui social, anche in Spagna, si sono chiesti perché Lamine Yamal non abbia giocato dall’inizio contro una formazione che – prevedibilmente – si sarebbe chiusa a riccio a protezione del risultato, affidandosi alle prodezze del 40enne portiere Vozinha.

Lamine Yamal in panchina: la spiegazione del CT

In realtà l’esclusione della giovane stella del Barcellona dall’undici titolare era stata annunciata dallo stesso allenatore alla vigilia. Reduce da una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, Lamine Yamal aveva chiuso anticipatamente il 22 maggio la sua stagione di club, dedicandosi al lavoro di recupero e di riabilitazione. “Yamal sta bene, come gli altri che hanno avuto problemi”, aveva spiegato il CT riferendosi anche a Víctor Munoz e Nico Williams. “Non saranno titolari, vedremo come si svilupperà la partita”. E la partita, dopo un tempo e mezzo di infruttuosi assalti della Spagna, non s’è schiodata dallo 0-0.

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Capo Verde resiste, a 20′ dalla fine entra la stella del Barca

Col passare dei minuti diventano pressanti gli appelli sui social perché il fenomeno del Barca sia gettato nella mischia. “Spagna 0-0, tutta la squadra addormentata… e di colpo appare LUI. Yamal ci salverà di nuovo, vero?”, chiede fiducioso Javier. “La verità è che un po’ tutti pensavamo che il match con Capo Verde fosse una passeggiata e che potesse essere spazzata via in tranquillità, senza che ci fosse bisogno di stressare Lamine”, la riflessione di un altro fan. Qualcuno avanza sospetti: “Questa prestazione disastrosa è intenzionale, ora Yamal entra e cambia la partita così ha più chance di vincere il Pallone d’Oro”. Ma c’è anche chi ammette a denti stretti: “Senza Yamal la Spagna diventa una squadra normalissima“.

Spagna-Capo Verde 0-0, De la Fuente sulla graticola

Nonostante il forcing finale e qualche buona giocata dello stesso Yamal, il risultato non cambia: Capo Verde strappa uno storico 0-0. “Avesse schierato Lamine dall’inizio sarebbe stato giudicato un incosciente”, scrive un tifoso difendendo l’allenatore dalla gogna. “Senza spazi a disposizione anche Lamine non può far molto“, la riflessione di un altro tifoso mentre c’è chi proprio non riesce a capacitarsi: “I capoverdiani non dovevano essere scarsi?”. Qualcuno, infine, se la prende anche col pubblico neutrale che ha “tifato” per gli isolani: “Non sono dei fenomeni ma hanno dato tutto quello che avevano, logico che gli americani abbiano fatto il tifo per loro”.