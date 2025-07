Spagna-Svizzera, moviola: Ferrieri Caputi fischia due rigori per la Roja ma succede di tutto, cosa ha fatto la Lehmann

La prova dell’arbitro Ferrieri Caputi nella gara dei quarti degli Europei femminili analizzata ai raggi X, l'italiana ha espulso una rossocrociata

Laureata sia in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’Università di Pisa che in Sociologia all’Università di Firenze, Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per la gara dei quarti degli Europei femminili tra Spagna e Svizzera, non è più una novità per la serie A, dove ha debuttato oltre un anno fa. Attualmente, oltre a svolgere il ruolo di ricercatrice universitaria, ha un impiego a Bergamo in un centro studi di diritto del lavoro. Ha una discreta esperienza anche in campo internazionale ma vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra le due squadre

Negli 8 precedenti 4 successi delle spagnole, tre delle elvetiche e un pareggio

L’arbitro ha ammonito 4 giocatrici

Coadiuvato dagli assistenti la connazionale Di Monte e l’inglese Carney con l’ungherese Kulcsar IV ufficiale, Di Paolo al Var e l’inglese Massey-Ellins all’Avar, l’arbitro ha ammonito al 25′ pt Aleixandri L. (Spagna D) al 19′ st Pilgrim A. (Svizzera D), al 27′ st Walti L. (Svizzera D), al 38′ st Crnogorcevic A. (Svizzera D). Espulsa al 45’+2 st Maritz N. (Svizzera D).

Spagna-Svizzera, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 6′ Riesen è arrivata troppo tardi e ha steso in area Mariona Caldentey mentre si stava liberando: per l’arbitro italiano è rigore ma la giocatrice dell’Arsenal sbaglia dagli 11 metri. La giocatrice dell’Arsenal è stata incaricata di battere il rigore, ma ha fallito il penalty. Primo giallo al 25′ ed è per Aleixandri al 25′: ammonizione pesante perché era diffidata e salterà la semifinale.

Al 19′ st ammonita Pilgrim, al 27′ giallo per Walti, al 38′ ammonita Crnogorcevic A. Al 43′ st secondo rigore concesso alle spagnole: Beney commette un fallo in area su Salma Paralluelo, ma il penalty di Alexia vien parato da Peng con un tuffo spettacolare di puro istinto. Al 45’ st si segnala l’ingresso in campo di Alisha Lehmann: solo una manciata di minuti per lei, senza lasciare il segno. Al secondo minuto di recupero, la Svizzera rimane in dieci per l’espulsione di Noelle Maritz per un fallo su Paralleulo. La partita finisce 2-0 per la Spagna che vola in semifinale dove affronterà la vincitrice tra Germania e Francia.