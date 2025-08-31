Spagna, Var sotto accusa, arbitro rimosso, gol Atletico irregolare, tre reti annullate al Real: è bufera

Dopo sole tre giornate in Liga scoppia una feroce polemica sugli arbitraggi e la moviola in campo, troppi errori, club inferociti, scatta pugno duro

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

La terza giornata della Liga ha portato ancora una volta il VAR e l’arbitraggio sotto i riflettori in Spagna. Tre episodi clamorosi hanno dominato la giornata di sabato : il gol assegnato a Giuliano Simeone in Alaves-Atletico Madrid, la rimozione immediata dell’arbitro di quella gara Pablo González Fuertes dopo quell’errore e le decisioni controverse al Santiago Bernabéu durante Real Madrid-Maiorca.

Il gol irregolare di Simeone

Tutto è iniziato a Vitoria: al 7° minuto della partita Alavés-Atlético, Giuliano Simeone ha portato in vantaggio i Rojiblancos con un’azione la cui posizione, secondo la maggior parte degli analisti arbitrali, era contraria al regolamento. Alfonso Pérez Burrull lo ha spiegato a Radio MARCA : “Senza un tocco netto che stabilisca la linea del fuorigioco, e quindi con ragionevole cautela, sembra che Simeone si trovi in ​​una posizione irregolare , dato che il portiere è in fuorigioco”. La conseguenza è stata immediata. Il Comitato Tecnico degli Arbitri ha deciso di rimuovere l’arbitro asturiano , inizialmente designato come Assistente VAR (AVAR) per la partita Real Madrid-Maiorca, e di sostituirlo d’urgenza con Mario Melero López .

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tre reti annullate al Real Madrid

I guai sono proseguiti al Santiago Bernabéu, dove l’arbitro José María Sánchez ha annullato tre gol del Real Madrid che è comunque riuscito a vincere per 2-1 sul Maiorca . Due gol di Mbappé, entrambi per fuorigioco , e uno di Arda Güler, dopo un controverso fallo di mano in area , sono stati annullati dal VAR. La decisione sul gol di Güler è stata quella che ha infiammato di più gli animi. Nell’audio diffuso da RFEF e LaLiga, si sente Juan Luis Pulido raccomandare la revisione di Sánchez Martínez : ” Secondo me, c’è stato un fallo di mano, e c’è stata una certa immediatezza nella giocata”.

La frecciata di Xabi Alonso

La controversia arbitrale si è estesa anche alle conferenze stampa. ” I due gol annullati sono stati causati dalla tecnologia, e dobbiamo fidarci . Il problema del fallo di mano di Güler è una questione di interpretazione. Ciò che mi ha sorpreso è stato l’errore con l’Atletico Madrid. È molto chiaro; non capisco perché non venga corretto. È qualcosa su cui noi, come arbitri e giocatori, dobbiamo migliorare”, ha detto l’allenatore del Maiorca, Jagoba Arrasate. Più caustico il tecnico delle merengues, Xabi Alonso: “Dobbiamo migliorare il modo in cui utilizziamo il VAR e anche il modo in cui ne abusiamo”.