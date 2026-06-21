Spagna, Yamal è ancora un giallo: il ct De La Fuente si gioca tutto con l’Arabia

L'attaccante 18enne invita alla calma dopo il pari della Spagna al Mondiale 2026. Intanto le Furie Rosse inseguono un gol che manca da 289 minuti.

Con il Capo Verde è entrato a 20′ dalla fine, poi il pareggio ha reso tutto ancora più complicato alla gara d’esordio per la Spagna. La Roja non ha ancora trovato il suo gioiellino Lamine Yamal Nè la condizione generale di squadra che ci si aspettava per una favorita al Mondiale. La squadra di De La Fuente si prepara ad affrontare l’Arabia Saudita nella seconda giornata del Mondiale: il ct in conferenza stampa e Yamal in un’intervista hanno risposto alle critiche piovute sulla nazionale dopo la prima uscita del torneo.

Lamine contro i giudizi affrettati

In un’intervista concessa a El País, il talento del Barcellona ha invitato media e tifosi a non trarre conclusioni premature. “Voi giornalisti avete tanta fretta di finire il vostro lavoro.”

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Yamal ha poi proseguito: “Siamo solo alla prima giornata, abbiamo un punto. Il Portogallo ha un punto. L’Argentina ha vinto 3-0 e la Francia 3-1. E voi pensate già che la finale sarà Francia-Argentina? Non lo capisco. Invece di godervi le partite, volete saltare alle conclusioni.

E infine: “Ora la Spagna è pessima. Ma chi se ne intende sa che non è così. Il campione non si saprà fino al 19 luglio, e voi volete saperlo oggi”.

Come sta Yamal

Per ritrovare brillantezza offensiva, De la Fuente punta molto sul ritorno di Yamal. Il talento del Barcellona, però, invita alla prudenza dopo il lungo stop in vista della prossima gara Spagna-Arabia Saudita: “Decide l’allenatore, ma non sono pronto per una partita intera. Sono stato fermo per molto tempo e non vedo l’ora di giocare e aiutare la mia squadra, però penso sia troppo presto per stare in campo 90 minuti”.

Fiducia, ego e maturità

Yamal ha affrontato anche temi personali, spiegando il rapporto tra autostima ed ego. “Credo che ci siano due cose. C’è l’ego e c’è la fiducia in se stessi. Entrambe sono importanti. In una certa misura, è importante essere egocentrici. Non lo considero un male. Ma soprattutto, è importante avere fiducia in se stessi. Spesso si confonde la fiducia con l’egocentrismo. Nel mondo in cui viviamo, se non sei pieno di fiducia, possono buttarti giù. Ed è vero che è divertente avere un po’ di ego. Vai alle conferenze stampa e ti fai due risate”.

Sul proprio percorso di crescita, invece, ha raccontato: “Ho dovuto maturare prima; e tutto quello che ho passato mi permette di entrare in uno spogliatoio di veterani senza sembrare un bambino. Tutto quello che voglio fare, visto che non potevo farlo da piccolo, lo farò ora senza paura”.

De la Fuente: “La squadra è molto scottata”

In conferenza stampa è intervenuto poi il commissario tecnico Luis de la Fuente, che ha confermato le buone condizioni del suo gioiello Yamal: “Lamine sta bene. Giocherà quanto riterremo opportuno. La cosa più importante è che sia tornato. Non vede l’ora di fare qualcosa di significativo”.

Il ct ha ammesso che il gruppo ha accusato il colpo dopo il pareggio all’esordio della Spagna: “La squadra è intelligente; è molto scottata”. Il tecnico ha poi escluso qualsiasi forma di allarmismo, ribadendo la fiducia nel lavoro svolto e nella qualità della rosa.

Il record negativo che pesa sulla Spagna

Al di là delle sensazioni, c’è un dato che preoccupa la Roja: il gol manca da 289 minuti nelle fasi finali dei Mondiali, il peggior digiuno della sua storia.

L’ultima rete spagnola in Coppa del Mondo risale al 1° dicembre 2022, quando Álvaro Morata segnò contro il Giappone nella fase a gironi di Qatar 2022. Da quel momento sono arrivati i 120 minuti senza reti contro il Marocco negli ottavi, lo 0-0 dell’esordio contro Capo Verde e altri minuti di astinenza che hanno portato al nuovo record negativo.

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