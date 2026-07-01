Intervista da “bad boy” del talento del Barcellona che snobba i risultati ottenuti finora dai Bleus e si dice certo della vittoria degli iberici nella Coppa del Mondo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Le altre stelle del Mondiale già brillano, mentre di Lamine Yamal, anche a causa di un infortunio, non abbiamo ancora ammirato la versione migliore: il talento della Spagna si dice però certo della vittoria finale degli iberici in questa Coppa del Mondo e lancia una provocazione alla Francia del rivale Kylian Mbappé.

Spagna, Yamal verso la forma migliore

Arrivato negli Stati Uniti da infortunato, Lamine Yamal ha a poco a poco visto migliorare la sua condizione e aumentare il suo minutaggio ai Mondiali, ma è apparso ancora lontano dalla sua versione migliore. Il talento del Barcellona è andato in gol nel 4-0 all’Arabia Saudita, nella seconda partita della fase a gironi, ma ora afferma di essere pronto al salto di qualità nella prossima gara della Spagna, impegnata nei sedicesimi contro l’Austria. “Io sono all’80-90% della condizione e sono pronto per giocare 90 minuti”, ha detto Yamal alla radio Cadena Cope.

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Yamal, le dichiarazioni da bad boy

Da quanto dichiarato in radio, in questo Mondiale Yamal sembra pronto a un cambio di immagine: da baby prodigio della Spagna a bad boy. Il trequartista catalano, infatti, non ha mostrato alcuna remora nell’autoproclamarsi leader della nazionale iberica: “Ovviamente Pedri, Rodri e Nico (Williams, ndr) sono bravissimi – la premessa di Lamine – ma io sono il ’10’ del Barcellona, sono quello che a un certo punto può cambiare la partita”. E la pressione del dover guidare la Spagna in quello che è di fatto il suo primo Mondiale? “Nessuna pressione – la risposta di Yamal – quello è un problema quando non puoi fare quello che ti chiedono e penso invece di poter fare quello che mi viene richiesto”.

Yamal stella di una Spagna senza Real

Ma chissà quanto incida nelle dichiarazioni di Yamal il fatto che la Spagna si sia presentata a questi Mondiali senza avere in organico neanche un giocatore del Real Madrid: il quasi 19enne (compirà gli anni il 13 luglio) si sente spalleggiato da uno spogliatoio in cui il c.t. Luis De La Fuente ha abolito la tradizionale spaccatura tra blaugrana e merengue, puntando tutto sul blocco catalano. Il volto madridista di questi Mondiali gioca nella Francia: è Kylian Mbappé, capocannoniere del torneo con 6 reti anche grazie ai 4 gol segnati nella fase a gironi.

La provocazione alla Francia di Mbappé

Un rendimento che Yamal ha voluto sminuire con una battuta (“la fase a gironi non ha nulla a che fare con le partite a eliminazione”), prima di lanciare una provocazione legata al pronostico favorevole alla nazionale di Mbappé in questa Coppa del Mondo: “Per noi non c’è una squadra impossibile da battere, anche la Francia non ci è superiore. Non ci hanno sconfitto dagli Europei”, ha detto Yamal riferendosi al 2-1 nella semifinale di Germania 2024 in cui il 18enne andò in rete. Poi la stoccata finale: “Penso proprio che vinceremo i Mondiali”. Prima, però, c’è da superare l’Austria, domani sera a Los Angeles.