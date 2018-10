Spagnoli al voto sui due big del Mondiale

Hanno votato in oltre diecimila. E non è arrivato il plebiscito per Marc Marquez, da sempre idolatrato dalla stampa spagnola.

Il sondaggio lanciato da 20minutos.es ha visto il 22.52% dei partecipanti (oltre 2.400 voti, ndr) affermare che Valentino Rossi ha ragione nel criticare il pilota della Honda, leader dell'attuale campionato delle MotoGp. Per il 3%, pur non avendo ragione, Valentino Rossi va perdonato perché è un vincente. Il 74.4% si è espresso a favore di Marquez nella diatriba tra i due.

Nel prossimo fine settimana, intanto, si torna in pista: c'è il Gran premio della Thailandia, un esordio nel Motomondiale.

SPORTAL.IT | 01-10-2018 14:45