Spal a caccia di esperienza in difesa

In attesa di capire quale sarà il futuro di Leonardo Semplici, che figura ai primi posti della lista del Bologna, la Spal pensa al mercato, con l'obiettivo di migliorare l'organico e adempiere proprio a ciò che ha chiesto il tecnico, ovvero costruire un organico che possa centrare la salvezza con meno sofferenze rispetto al campionato appena concluso.

In tal senso, il ds Vagnati punta a mettere esperienza in rosa e in particolare in difesa, dove le attenzioni dei ferraresi si sono posatse su Matias Silvestre. Il centrale italo-argentino può lasciare la Sampdoria dopo quattro stagioni da protagonista, ma la Spal dovrà battere la concorrenza di diversi altri club, tra i quali lo stesso Bologna.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 22:30