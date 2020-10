Spal a Empoli con la forza dei numeri

Empoli e Spal si affronteranno martedì sera nella partita più attesa della quarta giornata del campionato di Serie B. Si tratterà della 13a sfida al “Castellani”: Spal in vantaggio con quattro vittorie contro due. Tre i precedenti in B, l’ultimo dei quali risalente addirittura alla stagione 1949-’50, con bilancio in perfetta parità: un successo a testa e un pareggio, ma la Spal è riuscita a non subire reti in tre delle sei sfide contro i toscani nel campionato cadetto.

L’Empoli, che ritroverà sulla propria strada Pasquale Marino, ora tecnico della Spal, ma sulla panchina degli azzurri nell’ultima parte della scorsa stagione, ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare interne in Serie B, mentre la Spal è reduce da tre pareggi nelle prime tre gare di campionato: i ferraresi non hanno mai pareggiato le prime quattro gare stagionali in Serie B.

Gli emiliani proveranno ad affidarsi all’estro di Federico Viviani, che ha nell’Empoli la propria vittima preferita in Serie B con due reti realizzate.

