Spal a tutta per Djourou: si è svincolato

Johan Djorou più vicino alla Spal. L'ex difensore dell'Arsenal si è svincolato dal suo attuale club, l'Antalyaspor. Secondo la Nuova Ferrara l'ivoriano naturalizzato svizzero, 31 anni e una presenza ai Mondiali, ha risolto il contratto, per inadempienza della società che non gli ha versato gli ultimi tre mesi di stipendio.

La Spal è in piena corsa per il giocatore, che però ha richieste anche da alcuni club spagnoli e inglesi. Le prossime ore saranno decisive per conoscere le sue reali intenzioni.

SPORTAL.IT | 13-07-2018 09:30