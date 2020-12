Spal alla ricerca del gol perduto

Reduci dalle pesanti sconfitte contro Ascoli e Empoli, Spal e Brescia cercano punti scacciacrisi nell’ultima partita del 2020. La squadra di Marino, che ha vinto solo una delle ultime cinque partite giocate, non vuole perdere altro terreno dalle prime, quella di Dionigi proseguire la scalata alla classifica iniziata con l’arrivo del terzo allenatore stagionale dopo Luigi Del Neri e Diego Lopez.

La Spal ha vinto gli ultimi due incontri di Serie B contro il Brescia, entrambi nella stagione 2016/17, ma non è mai arrivata a tre successi di fila contro i lombardi in cadetteria.

Per quattro volte nelle sei partite giocate dall’inizio di dicembre gli emiliani non hanno trovato il gol e per altrettante hanno tenuto la porta inviolata: nel parziale cinque gol segnati e quattro subiti per i ferraresi.

Il Brescia ha invece il problema opposto, subendo gol da 12 partite consecutive di Serie B: le Rondinelle non fanno peggio dall’aprile 2017 (14 in quell’occasione).

Due bomber sono a caccia di gol e riscatto e si affidano ai precedenti. Alberto Paloschi ha infatti realizzato un gol in due gare di Serie B contro il Brescia, proprio nell’ultima gara casalinga disputata contro i lombardi, con la maglia del Parma nel febbraio 2009). Alfredo Donnarumma ha invece trovato la rete nella sua unica sfida di Serie B giocata in casa della Spal, con la maglia della Salernitana nell’ottobre 2016.

