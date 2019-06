Mirco Antenucci starebbe per lasciare la Spal. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il capitano dei ferraresi, in scadenza di contratto nel 2020, non rientra nel progetto tecnico per la prossima stagione e sarebbe pronto a lasciare gli estensi in estate.

Su di lui ci sarebbe il Bari, che lo ha corteggiato nelle ultime settimane, oltre al Lecce.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 21-06-2019 10:58