Spal: arriva la decisione sull'attaccante

Niente caccia all’attaccante per la Spal. Secondo quanto riporta Lo Spallino, fonti dal club estense smentiscono i colloqui con alcuni giocatori svincolati, in particolare l’ex Padova e Carpi Jerry Mbakogu, che nell’intero 2020 ha messo assieme solo 10 minuti con la maglia dell’Osijek.

I dirigenti della società di Ferrara considerano la rosa già ampia sotto il profilo numerico e non verranno aggiunti ulteriori costi, soprattutto in un quadro incerto come quello attuale. Il club spera in un rientro veloce di Floccari, che potrebbe tornare a giocare entro 10 giorni, e in un recupero rapido di Paloschi dal Covid.

OMNISPORT | 22-10-2020 14:51