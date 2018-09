Spal-Atalanta: le probabili formazioni

La Spal ospita in serata in un Mazza rinnovato l'Atalanta nel posticipo delle 20 e 30 della quarta giornata di serie A. La squadra di Semplici, protagonista di un convincente inizio di stagione, non dovrebbe cambiare particolarmente rispetto alle ultime uscite. Nel 3-5-2 a guidare l'attacco saranno Petagna (per la prima volta contro i suoi ex compagni) e capitan Antenucci. A centrocampo ballottaggio Missiroli-Valoti, con il primo favorito, confermati Kurtic e Valdifiori, sulle fasce Lazzari e Fares. Convocato per la prima volta Floccari.

L'Atalanta deve ritrovarsi dopo lo choc della mancata qualificazione in Europa League e lo stop interno con il Cagliari. Gasperini si affiderà a Gomez e Zapata in attacco, ma ritrova anche Ilicic, che si accomoderà inizialmente in panchina.

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2) – Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. A disp. Milinkovic-Savic, Costa, Simic, Djourou, Dickmann, Schiattarella, Valoti, Vitale, Everton Luiz, Floccari, Paloschi, Moncini. Allenatore: Leonardo Semplici.

ATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. A disp. Berisha, Mancini, Reca, Castagne, Adnan, Djimsiti, Pessina, Valzania, Barrow, Tumminello, Rigoni, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SPORTAL.IT | 17-09-2018 08:50