Spal avanti tutta per La Gumina

Spal alla ricerca di una punta in queste ultime ore della sessione di mercato. Arrivano conferme sull’interesse degli estensi per l’attaccante della Samp Antonino La Gumina, che potrebbe essere riscattato dall’Empoli per poi essere girato alla società ferrarese.

Si fanno più sfumate le ipotesi Giampaolo Pazzini e M’Bala Nzola. L’ex Verona, attualmente svincolato, costa ancora troppo in termini di ingaggio ed è seguito anche dallo Spezia in Serie A.

OMNISPORT | 05-10-2020 14:48