Spal, botta e risposta tra Mattioli e Borriello

Botta e risposta a distanza tra Marco Borriello e Walter Mattioli, presidente della Spal.

La punta, finita ai margini della squadra di Semplici, si è espressa così sulla sua stagione: “Per me è stato un anno abbastanza particolare, ho avuto difficoltà anche quando stavo bene, poi sono stato sfortunatissimo con questo infortunio – le parole dell’ex Milan -. Non mi va di parlare perché non voglio alimentare polemiche, però sono stato male: ho perso un anno di carriera che nessuno mi ridarà più. Futuro? Ho un contratto con la Spal, sono contento che sia rimasta in Serie A perché così potrò continuare a giocare nel massimo campionato”.+

Immediata la replica del presidente della Spal: “Ha un contratto, se dice di voler rimanere e di farlo con il giusto spirito va bene – la dichiarazione di Mattioli al margine di un evento -. Per lui abbiamo fatto il possibile e dovrà dimostrare di volersi impegnare se desidera restare”.

SPORTAL.IT | 22-05-2018 09:30