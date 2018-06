Spal, buonuscita corposa per Borriello

La Spal annuncerà con ogni probabilità la prossima settimana la risoluzione consensuale del contratto con Marco Borriello. L'attaccante campano, legato al club biancazzurro fino al 30 giugno 2019, ha da tempo rotto con l'ambiente ferrarese e non rientra tra i piani di Leonardo Semplici per la prossima stagione.

Il club biancazzurro dovrà corrispondere una buonuscita assai corposa, ma chiaramente inferiore al milione e 300.000 euro che doveva ancora corrispondere al giocatore per la stagione 2018/2019. Borriello, che ora a costo zero diventa molto appetibile, è cercato dall'Empoli neo promosso in serie A e dal Genoa. Lo riporta la Nuova Ferrara.

SPORTAL.IT | 03-06-2018 11:00