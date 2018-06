Marco Borriello lascerà la Spal durante l’estate.

L’attaccante ex Milan, Roma e Juve non è riuscito a ripetersi dopo la grande stagione al Cagliari (16 reti in 36 presenze) ed è ora pronto a rescindere il contratto con il club di Ferrara.

Sul giocatore è forte l’interessamento dell’Empoli, squadra neo promossa decisa a chiudere l’accordo con il centravanti.

SPORTAL.IT | 06-06-2018 18:10