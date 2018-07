Spal, Colombarini fa sognare i tifosi

La Spal ha vinto per 7-1 la prima amichevole stagionale giocata a Tarvisio contro il Tamai. Oltre a un’autorete, sono andati a segno il neo-acquisto Valoti, Viviani, Paloschi, Salamon e Finotto, quest’ultimo autore di una doppietta.

Inevitabile però che l’attenzione dei tifosi sia rivolta al mercato e in particolare all’attesa per l’arrivo di un attaccante: “Il risultato non conta, l’importante è che i ragazzi stiano assimilando gli input che io e il mio staff stiamo mandando – le parole di mister Semplici al termine della partita – Sono contento di come si sono presentati Valoti, Milinkovic-Savic e Fares. Mercato? Dovete chiedere a Vagnati, comunque gli obiettivi li abbiamo chiari in testa, stiamo provando a centrarli, ma c’è ancora tempo”.

Invece che a Vagnati, le domande sulle trattative sono state poste direttamente al patron Colombarini: “Stiamo lavorando per rinforzare la rosa. Il nostro budget non è illimitato, quindi non possiamo permetterci di sbagliare i tasselli fondamentali che dobbiamo mettere nell’organico. Dobbiamo spendere al meglio quello che ci è rimasto. Serve pazienza”.

Fari in particolare su Petagna e sul possibile ritorno di Grassi: "Per Petagna stiamo trattando, se non riusciremo a chiudere con lui cercheremo un altro attaccante, comunque un innesto di spessore là davanti abbiamo messo in preventivo di farlo. Grassi? Siamo in trattativa, non credo faccia parte dei piani di Ancelotti, il Napoli sa che ci piace, ma sta ponendo condizioni difficili da affrontare per noi”.

