Spal, corsa a due per Lazzari

Reduce dal secondo campionato di Serie A, Manuel Lazzari sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo che va ad iniziare.

L’esterno della Spal, che a inizio stagione ha anche debuttato in Nazionale contro il Portogallo in Nations League, è da tempo nel mirino di parecchi grandi club della Serie A.

Interrogato da 'cittaceleste.it' in merito all’interessamento della Lazio, il ds degli emiliani Davide Vagnati ha fatto il punto specificando le due società più avanti per il giocatore: “Al momento posso confermare solo contatti con Inter e Atalanta. La Lazio? Non ho più sentito Tare, non ci sono novità".



SPORTAL.IT | 07-06-2019 20:31