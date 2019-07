Spal, deciso il futuro di Murgia

Arrivato a Ferrara durante il mercato di gennaio, Alessandro Murgia ha fornito un contributo fondamentale per la seconda salvezza consecutiva della Spal, al punto che la società emiliana ha deciso di fare di tutto per ottenere la conferma del centrocampista giunto in prestito dalla Lazio.

I ferraresi riscatteranno infatti il cartellino di Murgia, ma la Lazio, come riporta 'Il Messaggero', si manterrà il diritto di recompra sul centrocampista, fissato a 14 milioni di euro.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 02-07-2019 22:55