Spal, Di Biagio ci crede e carica i suoi

La corsa alla salvezza della Spal, già complicata a causa della drammatica situazione in classifica, troverà un ulteriore ostacolo molto difficile da superare, la partita contro la Juventus prima in classifica.

L'allenatore degli estensi Gigi Di Biagio, però, non vuole arrendersi prima della battaglia: "Sarà difficile, ma facendo la partita perfetta e sperando che loro sbaglino qualcosa potremmo anche sorprendere tutti" ha detto in conferenza stampa.

"Dovremo pensare a noi, sulla carta è una partita proibitiva. Ma in questo sport sono successe tante volte delle sorprese, i punti si possono prendere con chiunque. Sto vedendo una squadra in crescita, che mi sta seguendo con convinzione. Bisogna migliorare e rimanere concentrati per novanta minuti" ha aggiunto l'allenatore della Spal.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 17:07