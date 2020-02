Spal, Di Biagio rinnova la sfida e striglia Petagna

Luigi Di Biagio è il nuovo allenatore della Spal, chiamato a sostituire Leonardo Semplici sulla panchina estense, e nelle parole della conferenza stampa di presentazione rilancia la sfida salvezza.

"Questa opportunità si è presentata velocemente, e rappresenta una sfida bella ma complicata e stimolante – le sue parole -. Io non ho paura, basta poco per entrare nella testa dei ragazzi e aiutarli a cambiare mentalità. Conosco la società, le sue strutture, stadio, ambiente e giocatori, quindi non ho mai avuto dubbi".

Il neo tecnico biancazzurro ha quindi deciso di strigliare alcuni dei giocatori a sua disposizione, a partire da Andrea Petagna: "Deve mettersi in testa di segnare di più, perché ne ha la possibilità. Ma dovremo aumentare in generale la pericolosità di tutti, attaccare gli avversari e segnare di più. I giocatori per farlo, a partire da Valoti, Di Francesco e Strefezza, ci sono".

SPORTAL.IT | 11-02-2020 20:29