Spal, discorsi avviati per due centrocampisti

La Spal sta effettuando una vera e propria rivoluzione a centrocampo.

Dopo la partenza di Grassi e l’accordo totale con il Torino per Valdifiori, la dirigenza biancoazzurra sta provando a intavolare due trattative per arrivare a Mattia Valoti del Verona e Giulio Maggiore dello Spezia.

Per il centrocampista scaligero le due società stanno parlando da diverso tempo anche se il neo tecnico Fabio Grosso non vorrebbe privarsene in vista della prossima stagione di serie B.

Secondo quanto riporta Città de La Spezia, per Maggiore, in scadenza nel 2019, la Spal ha avanzato un’offerta da 500mila euro più il cartellino di Finotto.

SPORTAL.IT | 02-07-2018 11:25