Spal, Djourou non si scoraggia

L’esordio da titolare nella Spal di Johan Djourou non è stato tra i più positivi ma l’ex Arsenal non si scoraggia: "Per me la Spal ha giocato bene, abbiamo fatto una buona partita e avremmo meritato il pareggio. Siamo stati sfortunati in alcune occasioni, avremmo potuto trovare la rete. Abbiamo fatto una grande prestazione, di qualità, di lotta e di combattimento, siamo molto dispiaciuti per questa sconfitta, ma credo che la prova sia stata molto buona".

La sua prestazione: "Mi sono trovato molto bene in campo, io ora sto bene fisicamente, giocare con due compagni come Cionek e Felipe è molto facile e avere due giocatori così forti a fianco ti agevola il compito. Penso che dal punto di vista difensivo abbiamo giocato una buona partita, peccato per le due reti che abbiamo preso".

Ora ci sono due big come Inter e Roma: "È sicuramente difficile, ma nel calcio d’impossibile non c’è nulla. Penso che la nostra squadra sia molto forte e possa fare partite di valore contro tutti, quindi anche con Inter e Roma", sono le parole riportate da La Nuova Ferrara.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 10:30