Spal, due alternative a Viviano

Spal: spuntano due alternative a Emiliano Viviano, per il quale molto probabilmente non verrà esercitato il diritto di riscatto. L'Atalanta, che è molto interessata a Lazzari, potrebbe girare ai ferraresi uno tra Berisha e Sportiello.

Sul cursore estense c'è da tempo il Napoli. Che però non ha piazzato la stoccata vincente, così come la Lazio. E gli orobici, che possono offire la possibilità di giocare in Champions League, sembrano fare sul serio.



SPORTAL.IT | 06-06-2019 15:07