Spal, due minuti costano duemila euro

Oltre al danno per la sconfitta la beffa per una sanzione evitabile: due minuti di ritardo sono costati duemila euro di multa alla Spal.

Un calciatore degli estensi ha fatto ritardare il via della gara con il Torino perché "non equipaggiato regolarmente". E' quanto ha scritto il Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea nel comunicato diramato martedì mattina. La società di Ferrara è stata punita per responsabilità oggettiva.

Napoli e Sampdoria sono state invece sanzionate per fumogeni e petardi: dovranno versare tremila euro.

SPORTAL.IT | 04-09-2018 12:30